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ACROS:

И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично и без ярлыков- доказательство

Цитата:В пух и прах? Ну, прямо битвы "высокоинтеллектуальных гигантов"!!!Кого? Ушедших, которым надоело толочь воду в ступе?А не заметили, что оставшиеся пока ещё на форуме оппоненты, придерживаются того же мнения: судите по краткости их постов и по портянкам абаек, кайратов и сабИли объём постов- это доказательство "на порядок выше"?А правда в том, что большинство русскоязычных форумчан уже покинуло пределы страны и занятыобустройством своей жизни, им уже не до дрязг форума (язык не поворачивается сказать "дискуссий") (эх, Янг, где ты?)Так что численное превосходство на этой стороне.Но уж, во всяком случае, не интеллектуальное, как бы Вы не превозносили умственные способности Ваших сторонниковМакс, например, способен заткнуть в споре за пояс любого из 111-х, абаек и прочих, но присутствует на форуме постольку-поскольку... подозреваю,что, когда на работе выдаётся свободная минута, тогда и от нечего делать заходит в НГИ, заметила, отчасти ленив, да и не жаждет, как тут некоторые, самоутвердиться, он себе цену знаетАлексу давно уже пофиг что-то доказывать тем, кто слышит только себяЧто касается меня, то, если Вы заметили, придерживаюсь позиций Алекса, всё реже на форуме и, чаще всего, делюсь музыкальными моментамиПодозреваю, скоро все дрязги сойдут на нет - останется, возможно, пенс Гога- его мучает, видно, старческая бессонница, вот и цепляется бесконечно к 111-муИз Вашей команды уважаю только Вас из-за первоначальной объективности, но вижу, что Вы её постепенно теряете.Да и понятно: действует принцип "он дурак, но он НАШ дурак"