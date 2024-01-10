Отправлено: - 12:50

111:

ничего не подымется,

Цитата://принесет к засухе в местах, где выпадает большое количество осадков и наоборот//Если судить по статье: ".. у нас 3 - степная-засушливая зона и у нас ВСЕГДА дефицит влаги ( среднегодовая норма - 210-250 мм.) - выходит этот Эль-Ниньо в этом году принесёт нам обилие осадков и год будет УРОЖАЙНЫМ..."Цитата:Я и без этого Кирилла могу сказать: - что раз правительство ОТПУСТИЛО цены на 9 продуктов из потреб.корзины состоящей из 19 наименовании(не будут или НЕ ХОТЯТ контролировать) то они и поднимуться в цене.