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≡ Угроза для сельского хозяйства: 2024 год может стать самым жарким в истории
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48346
Угроза для сельского хозяйства: 2024 год может стать самым жарким в истории
Отправлено: 10.01.24 - 11:42
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Эксперты прогнозируют рекордную жару в этом году. По мнению ученых, произойдет это из-за увеличения выбросов парниковых газов и феномена Эль-Ниньо. Самое интересное, что рекордно высокая температура была зафиксирована и в прошлом году.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34889
Re: Угроза для сельского хозяйства: 2024 год может стать самым...
Отправлено: 10.01.24 - 11:42
#1
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Цитата:
подорожания риса и кукурузы говорил казахстанский эксперт Кирилл Павлов. 


Какой провидец этот Кирилл..
А то вся страна думала, что на остальные продукты ничего не подымется, на морковку там, капусту, огурцы, помидоры, не подымутся комуслуги и налоги, не подымутся тарифы на все..
И вот его Величество Провидец рассказал нам страшную тайну, что на рис и силос цена подымется..
А мы и не знали!
Спасибо ему!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5471
Re: Угроза для сельского хозяйства: 2024 год может стать самым...
Отправлено: 10.01.24 - 12:50
#2
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Цитата://принесет к засухе в местах, где выпадает большое количество осадков и наоборот//

Если судить по статье: ".. у нас 3 - степная-засушливая зона и у нас ВСЕГДА дефицит влаги ( среднегодовая норма - 210-250 мм.) - выходит этот Эль-Ниньо в этом году принесёт нам обилие осадков и год будет УРОЖАЙНЫМ..."

Цитата:
111:
ничего не подымется,


Я и без этого Кирилла могу сказать: - что раз правительство ОТПУСТИЛО цены на 9 продуктов из потреб.корзины состоящей из 19 наименовании(не будут или НЕ ХОТЯТ контролировать) то они и поднимуться в цене.
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