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Угроза для сельского хозяйства: 2024 год может стать самым жарким в истории
Угроза для сельского хозяйства: 2024 год может стать самым жарким в истории
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