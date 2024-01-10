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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:32
Цитата:
Не думаю: - впрочем:- 100 людей и 100 мнении.
Цитата:
Любой действие- оно не сиюминутное- всегда ему бывает - причина и даже на подсознательном уровне мы не всегда можем это понять. Мы думаем - это мы приняли мгновенное решение, на самом деле - оно было подготовлено нашим мозгом заблаговременно и чисто механически-интиутивно ( по обезьянне) мы повторили его.
СВО или как правильно - война обьявленная режимом Путина против бандеровской, фашисткой, но независимой Украины- это следствие; - причина - в ваших разных жизненных позициях, и как я понял - идёт это аж с глубоких времён, задолго до пресловутой СВО.
таноми52:
Так что мимо
Так что мимо
Не думаю: - впрочем:- 100 людей и 100 мнении.
Цитата:
таноми52:
Глубоко копаете..
Глубоко копаете..
Любой действие- оно не сиюминутное- всегда ему бывает - причина и даже на подсознательном уровне мы не всегда можем это понять. Мы думаем - это мы приняли мгновенное решение, на самом деле - оно было подготовлено нашим мозгом заблаговременно и чисто механически-интиутивно ( по обезьянне) мы повторили его.
СВО или как правильно - война обьявленная режимом Путина против бандеровской, фашисткой, но независимой Украины- это следствие; - причина - в ваших разных жизненных позициях, и как я понял - идёт это аж с глубоких времён, задолго до пресловутой СВО.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:49
Цитата:
главред уж очень показательно "подыгрывал" определённой стороне
и после ее ухода возник паритет который любители гавкать из за границы не вывезли
при этом еще 111 вернулся и форум сооовсем уж качнуло в другую сторону)
плюсуем сюда войну путина которую россиянам комментировать не то чтобы нельзя а нельзя критиковать поэтому многие россияне самоустранились чтобы не попасть под сапог майора
также учитываем факт что многие сильно возмутились публикацией статьи ведлер о матери и пропаганде
редакция не удалила материал и удалились противники
все к одному идет к тому что на форуме останутся местные которые будут обсуждать и критиковать решения СВОЕЙ страны и правительства) а местные критикуют впрочем ничем не хуже чем графоманские писаки типа сероволкова
только у наших объективнее и конструктивнее выходит чем у не местных
никто из местных не будет нести чушь про то что в городе закрыты все библиотеки и книжные магазины))
ACROS:
По поводу "ушли с форума": - заметил явно этот процесс начался после ухода бывшего главреда ОК- причину вижу в том что - русскоязычные ( прошу прощенья Таноми - без сарказма и ехидства- что есть то есть) лишились своего главного административного ресурса на сайте
По поводу "ушли с форума": - заметил явно этот процесс начался после ухода бывшего главреда ОК- причину вижу в том что - русскоязычные ( прошу прощенья Таноми - без сарказма и ехидства- что есть то есть) лишились своего главного административного ресурса на сайте
главред уж очень показательно "подыгрывал" определённой стороне
и после ее ухода возник паритет который любители гавкать из за границы не вывезли
при этом еще 111 вернулся и форум сооовсем уж качнуло в другую сторону)
плюсуем сюда войну путина которую россиянам комментировать не то чтобы нельзя а нельзя критиковать поэтому многие россияне самоустранились чтобы не попасть под сапог майора
также учитываем факт что многие сильно возмутились публикацией статьи ведлер о матери и пропаганде
редакция не удалила материал и удалились противники
все к одному идет к тому что на форуме останутся местные которые будут обсуждать и критиковать решения СВОЕЙ страны и правительства) а местные критикуют впрочем ничем не хуже чем графоманские писаки типа сероволкова
только у наших объективнее и конструктивнее выходит чем у не местных
никто из местных не будет нести чушь про то что в городе закрыты все библиотеки и книжные магазины))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:54
Цитата:
Независимости не существует. Даже самые крупные и сильные государства зависят и очень сильно друг от друга и от более слабых. В небольших государствах это ещё сильнее выражено. Любое более менее важное самостоятельное решение - и прилетает санкция от одного вассала, и тут же "печенька" от другого. Если вы согласны, идём дальше, к следующему вопросу. Если не согласны - давайте рассмотрим зависимости на примере любого государства, хоть той же Украины.
ACROS:
независимой Украины-
независимой Украины-
Независимости не существует. Даже самые крупные и сильные государства зависят и очень сильно друг от друга и от более слабых. В небольших государствах это ещё сильнее выражено. Любое более менее важное самостоятельное решение - и прилетает санкция от одного вассала, и тут же "печенька" от другого. Если вы согласны, идём дальше, к следующему вопросу. Если не согласны - давайте рассмотрим зависимости на примере любого государства, хоть той же Украины.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:56
а где кстати все любители накинуть на вентилятор?
чеж не обсуждаете аварии на тэц в россии? подмосковье 4 сутки без отопления сидит
бабки уже костры во дворах развели в лучших традициях фильма "фонтан"
пенза, тюмень, екб, вся страна что то резко замерзать начала
когда у нас такое было все выли что "советское наследие износилось а нового не построили" ну-ну, и-и? что дальше? у россии правопреемника ссср и сверхдержавы что износилось там? как яйца у танцор все что то постоянно мешает?))
и самый ржач прям РЖАЧ что тэц в подольске принадлежит 5 акционерам 3 из которых живут и чилят заграницей))
тоесть убегатели от войны и путина имели доходы с тэц и жителей россии
а сколько таких объектов еще по россии?
пока русские мужики умирают в окопах с их семей зарабатывают бабки олигархи с испании (а еще не удивлюсь что финансируют всу для убийства этих же русских мужиков)
без отходное производство
чеж не обсуждаете аварии на тэц в россии? подмосковье 4 сутки без отопления сидит
бабки уже костры во дворах развели в лучших традициях фильма "фонтан"
пенза, тюмень, екб, вся страна что то резко замерзать начала
когда у нас такое было все выли что "советское наследие износилось а нового не построили" ну-ну, и-и? что дальше? у россии правопреемника ссср и сверхдержавы что износилось там? как яйца у танцор все что то постоянно мешает?))
и самый ржач прям РЖАЧ что тэц в подольске принадлежит 5 акционерам 3 из которых живут и чилят заграницей))
тоесть убегатели от войны и путина имели доходы с тэц и жителей россии
а сколько таких объектов еще по россии?
пока русские мужики умирают в окопах с их семей зарабатывают бабки олигархи с испании (а еще не удивлюсь что финансируют всу для убийства этих же русских мужиков)
без отходное производство
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:57
Цитата:
давай на примере страны-колонии канады
расскажи какие вы независимые)
maxsaf:
рассмотрим зависимости на примере любого государства, хоть той же Украины.
рассмотрим зависимости на примере любого государства, хоть той же Украины.
давай на примере страны-колонии канады
расскажи какие вы независимые)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:57
Цитата:
В пух и прах? Ну, прямо битвы "высокоинтеллектуальных гигантов"!!!
Кого? Ушедших, которым надоело толочь воду в ступе?
А не заметили, что оставшиеся пока ещё на форуме оппоненты, придерживаются того же мнения: судите по краткости их постов и по портянкам абаек, кайратов и саб
Или объём постов- это доказательство "на порядок выше"?
А правда в том, что большинство русскоязычных форумчан уже покинуло пределы страны и заняты
обустройством своей жизни, им уже не до дрязг форума (язык не поворачивается сказать "дискуссий") (эх, Янг, где ты?)
Так что численное превосходство на этой стороне.
Но уж, во всяком случае, не интеллектуальное, как бы Вы не превозносили умственные способности Ваших сторонников
Макс, например, способен заткнуть в споре за пояс любого из 111-х, абаек и прочих, но присутствует на форуме постольку-поскольку... подозреваю,что, когда на работе выдаётся свободная минута, тогда и от нечего делать заходит в НГ
И, заметила, отчасти ленив, да и не жаждет, как тут некоторые, самоутвердиться, он себе цену знает
Алексу давно уже пофиг что-то доказывать тем, кто слышит только себя
Что касается меня, то, если Вы заметили, придерживаюсь позиций Алекса, всё реже на форуме и, чаще всего, делюсь музыкальными моментами
Подозреваю, скоро все дрязги сойдут на нет - останется, возможно, пенс Гога- его мучает, видно, старческая бессонница, вот и цепляется бесконечно к 111-му
Из Вашей команды уважаю только Вас из-за первоначальной объективности, но вижу, что Вы её постепенно теряете.
Да и понятно: действует принцип "он дурак, но он НАШ дурак"
ACROS:
И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично и без ярлыков- доказательство
И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично и без ярлыков- доказательство
В пух и прах? Ну, прямо битвы "высокоинтеллектуальных гигантов"!!!
Кого? Ушедших, которым надоело толочь воду в ступе?
А не заметили, что оставшиеся пока ещё на форуме оппоненты, придерживаются того же мнения: судите по краткости их постов и по портянкам абаек, кайратов и саб
Или объём постов- это доказательство "на порядок выше"?
А правда в том, что большинство русскоязычных форумчан уже покинуло пределы страны и заняты
обустройством своей жизни, им уже не до дрязг форума (язык не поворачивается сказать "дискуссий") (эх, Янг, где ты?)
Так что численное превосходство на этой стороне.
Но уж, во всяком случае, не интеллектуальное, как бы Вы не превозносили умственные способности Ваших сторонников
Макс, например, способен заткнуть в споре за пояс любого из 111-х, абаек и прочих, но присутствует на форуме постольку-поскольку... подозреваю,что, когда на работе выдаётся свободная минута, тогда и от нечего делать заходит в НГ
И, заметила, отчасти ленив, да и не жаждет, как тут некоторые, самоутвердиться, он себе цену знает
Алексу давно уже пофиг что-то доказывать тем, кто слышит только себя
Что касается меня, то, если Вы заметили, придерживаюсь позиций Алекса, всё реже на форуме и, чаще всего, делюсь музыкальными моментами
Подозреваю, скоро все дрязги сойдут на нет - останется, возможно, пенс Гога- его мучает, видно, старческая бессонница, вот и цепляется бесконечно к 111-му
Из Вашей команды уважаю только Вас из-за первоначальной объективности, но вижу, что Вы её постепенно теряете.
Да и понятно: действует принцип "он дурак, но он НАШ дурак"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14572
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:58
а кстати и эти у которых пол страны замерзло еще собираются у нас тут ТЭЦ строить
сапожник без сапог
сапожник без сапог
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:59
Цитата:
Нет, это ты будешь рассказывать, когда внимательно мое утверждение перечитаешь.
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 10.01.2024 - 13:03]
abaika95:
давай на примере страны-колонии канады расскажи какие вы независимые)
давай на примере страны-колонии канады расскажи какие вы независимые)
Нет, это ты будешь рассказывать, когда внимательно мое утверждение перечитаешь.
Цитата:
maxsaf: Независимости не существует. Даже самые крупные и сильные государства зависят и очень сильно друг от друга и от более слабых.
[Исправлено: maxsaf, 10.01.2024 - 13:03]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 13:04
drakon,привет!
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Процветай!
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Процветай!
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