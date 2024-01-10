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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9277
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 01:09
Цитата:
-----Кого именно ?
saba:
Иногда послушав некоторых наших блогеров
Иногда послушав некоторых наших блогеров
-----Кого именно ?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 401
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 06:05
Цитата:
на вашем поле газон пожиже, да и гимна на нем побольше. здесь трудно будет вам играть. с любимчиком своим перегавкиваться ваш предел.
maxsaf:
А ещё мозг устроен под сочинение стихов, игру в шахматы, живопись, написание музыки, но почему-то не все этим занимаются
А ещё мозг устроен под сочинение стихов, игру в шахматы, живопись, написание музыки, но почему-то не все этим занимаются
на вашем поле газон пожиже, да и гимна на нем побольше. здесь трудно будет вам играть. с любимчиком своим перегавкиваться ваш предел.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 06:33
Цитата:
А я разве перегавкиваюсь? )
Цитата:
Зашёл, пнул, вышел - вот и вся игра) даже ноги толком не размять
Карачун:
с любимчиком своим перегавкиваться ваш предел.
с любимчиком своим перегавкиваться ваш предел.
А я разве перегавкиваюсь? )
Цитата:
Карачун:
здесь трудно будет вам играть.
здесь трудно будет вам играть.
Зашёл, пнул, вышел - вот и вся игра) даже ноги толком не размять
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:06
Цитата:
Не Вас и никого из вашей знаменитой троицы. Есть тут отдельные местные личности.
Гога:
Кого именно ?
Кого именно ?
Не Вас и никого из вашей знаменитой троицы. Есть тут отдельные местные личности.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:09
Цитата:
Ну у вашей троицы стоит сверхзадача поэтому уровень вашей личной неприязни достаточно высок. А у меня нет отторжения, более того , многие вещи я разделяю, хотя я не столь радикален , конечно.
Гога:
-Не , одного форумчанина
-Не , одного форумчанина
Ну у вашей троицы стоит сверхзадача поэтому уровень вашей личной неприязни достаточно высок. А у меня нет отторжения, более того , многие вещи я разделяю, хотя я не столь радикален , конечно.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:28
Цитата:
Хех..
Выглядит мило.
Все обо мне да обо мне любимом.
Что то хоть новое есть?
maxsaf:
перегавкиваюсь
перегавкиваюсь
Хех..
Выглядит мило.
Все обо мне да обо мне любимом.
Что то хоть новое есть?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:30
Ну а пока иностранцы перегавкиваются обо мне, у нас сегодня опять суд, подали на нас на 2 с половиной миллиона!
Вот будет о чем поговорить, если проиграем..
Какое счастье будет у наших z-патриотов...
Вот будет о чем поговорить, если проиграем..
Какое счастье будет у наших z-патриотов...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:52
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:53
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Выражу своё мнение по поводу реплики Макса: - Нет, что бы сразить человека его же оружием - сразу в банальный попугайский крик - "попка-дурак" ( забыли добавить ваше традиционное - бараны, за юрту, что бы вы без нас.... и так далее- стандартный джентельменский набор старшего брата).
Вы же тоже НЕДАЛЕКО от него ушли - не скажу что вы как то, повторяя Макса, ВМЕНЯЕМЫ по особому, впрочем - бить гуртом 111 - это ваша тактика.
По поводу "ушли с форума": - заметил явно этот процесс начался после ухода бывшего главреда ОК- причину вижу в том что - русскоязычные ( прошу прощенья Таноми - без сарказма и ехидства- что есть то есть) лишились своего главного административного ресурса на сайте - моральная и незримая, еле ощутимая, поддержка вас в её лице.
ТГ - нынешний главред - он РАВНОУДАЛЁН от всего этого - он следит за чистотой спора, за лексикой, что бы ниже живота не били и всё- он НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ни одну сторону.- это заметно ЯВНО.
И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично и без ярлыков- доказательство тому - макс уже это НЕВОЛЬНО признал - они УШЛИ.
Так что Макс - ОНИ ( то есть ваши) сами "ушли", и 111 тут не причём. Он никому не мешает жить и просто имеет своё мнение по любому поводу отличное от вашего и доказывает это.
Удел проигравших - найти всегда причину и обосновать её - так легче дышать.
Не претендую на истинность вышесказанного - это сугубо моё личное субьективное мнение, но оно меня редко подводит.
alex_60:
Цитата:
таноми52:
Цитата:
maxsaf:
Выражу своё мнение по поводу реплики Макса: - Нет, что бы сразить человека его же оружием - сразу в банальный попугайский крик - "попка-дурак" ( забыли добавить ваше традиционное - бараны, за юрту, что бы вы без нас.... и так далее- стандартный джентельменский набор старшего брата).
Вы же тоже НЕДАЛЕКО от него ушли - не скажу что вы как то, повторяя Макса, ВМЕНЯЕМЫ по особому, впрочем - бить гуртом 111 - это ваша тактика.
По поводу "ушли с форума": - заметил явно этот процесс начался после ухода бывшего главреда ОК- причину вижу в том что - русскоязычные ( прошу прощенья Таноми - без сарказма и ехидства- что есть то есть) лишились своего главного административного ресурса на сайте - моральная и незримая, еле ощутимая, поддержка вас в её лице.
ТГ - нынешний главред - он РАВНОУДАЛЁН от всего этого - он следит за чистотой спора, за лексикой, что бы ниже живота не били и всё- он НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ни одну сторону.- это заметно ЯВНО.
И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично и без ярлыков- доказательство тому - макс уже это НЕВОЛЬНО признал - они УШЛИ.
Так что Макс - ОНИ ( то есть ваши) сами "ушли", и 111 тут не причём. Он никому не мешает жить и просто имеет своё мнение по любому поводу отличное от вашего и доказывает это.
Удел проигравших - найти всегда причину и обосновать её - так легче дышать.
Не претендую на истинность вышесказанного - это сугубо моё личное субьективное мнение, но оно меня редко подводит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:55
Цитата:
Нечисть - вы имели ввиду ?
alex_60:
тут другое вступае
тут другое вступае
Нечисть - вы имели ввиду ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:57
Цитата:
Сомневаюсь, что Вы им были
saba:
хочется из интернационалиста превратиться в националиста(
хочется из интернационалиста превратиться в националиста(
Сомневаюсь, что Вы им были
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:59
Цитата:
Сомневайтесь.
таноми52:
Сомневаюсь
Сомневаюсь
Сомневайтесь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:11
Цитата:
Вижу - не слепой.
Люди разные бывают- у каждого свои недостатки и свои достоинства.
Но, её раз скажу:- это ПРЕЖДЕ всего дискуссионное поле- лично для меня - это гимнастика ума, замедление старческого процесса в мозгах, профилактика против деменции, ну и конечно - выражение своей позиции по тому или иному поводу.
таноми52:
действительно этого не видите?
действительно этого не видите?
Вижу - не слепой.
Люди разные бывают- у каждого свои недостатки и свои достоинства.
Но, её раз скажу:- это ПРЕЖДЕ всего дискуссионное поле- лично для меня - это гимнастика ума, замедление старческого процесса в мозгах, профилактика против деменции, ну и конечно - выражение своей позиции по тому или иному поводу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:13
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:25
Цитата:
Типа Индийского Чая на Ютубе?))
saba:
Не Вас и никого из вашей знаменитой троицы. Есть тут отдельные местные личности.
Не Вас и никого из вашей знаменитой троицы. Есть тут отдельные местные личности.
Типа Индийского Чая на Ютубе?))
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