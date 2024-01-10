Отправлено: - 11:53

alex_60:



таноми52:



maxsaf:



Цитата:Цитата:Цитата:Выражу своё мнение по поводу реплики Макса: - Нет, что бы сразить человека его же оружием - сразу в банальный попугайский крик - "попка-дурак" ( забыли добавить ваше традиционное - бараны, за юрту, что бы вы без нас.... и так далее- стандартный джентельменский набор старшего брата).Вы же тоже НЕДАЛЕКО от него ушли - не скажу что вы как то, повторяя Макса, ВМЕНЯЕМЫ по особому, впрочем - бить гуртом 111 - это ваша тактика.По поводу "ушли с форума": - заметил явно этот процесс начался после ухода бывшего главреда ОК- причину вижу в том что - русскоязычные ( прошу прощенья Таноми - без сарказма и ехидства- что есть то есть) лишились своего главного административного ресурса на сайте - моральная и незримая, еле ощутимая, поддержка вас в её лице.ТГ - нынешний главред - он РАВНОУДАЛЁН от всего этого - он следит за чистотой спора, за лексикой, что бы ниже живота не били и всё- он НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ни одну сторону.- это заметно ЯВНО.И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично и без ярлыков- доказательство тому - макс уже это НЕВОЛЬНО признал - они УШЛИ.Так что Макс - ОНИ ( то есть ваши) сами "ушли", и 111 тут не причём. Он никому не мешает жить и просто имеет своё мнение по любому поводу отличное от вашего и доказывает это.Удел проигравших - найти всегда причину и обосновать её - так легче дышать.Не претендую на истинность вышесказанного - это сугубо моё личное субьективное мнение, но оно меня редко подводит.