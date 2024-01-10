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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9277
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 01:09
#15031
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Цитата:
saba:
Иногда послушав некоторых наших блогеров

-----Кого именно ?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
401
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 06:05
#15032
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Цитата:
maxsaf:
А ещё мозг устроен под сочинение стихов, игру в шахматы, живопись, написание музыки, но почему-то не все этим занимаются

на вашем поле газон пожиже, да и гимна на нем побольше. здесь трудно будет вам играть. с любимчиком своим перегавкиваться ваш предел.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 06:33
#15033
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Цитата:
Карачун:
с любимчиком своим перегавкиваться ваш предел.

А я разве перегавкиваюсь? )

Цитата:
Карачун:
здесь трудно будет вам играть.

Зашёл, пнул, вышел - вот и вся игра) даже ноги толком не размять ;-) :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3856
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:06
#15034
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Цитата:
Гога:
Кого именно ?

Не Вас и никого из вашей знаменитой троицы. Есть тут отдельные местные личности.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3856
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:09
#15035
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Цитата:
Гога:
-Не , одного форумчанина

Ну у вашей троицы стоит сверхзадача поэтому уровень вашей личной неприязни достаточно высок. А у меня нет отторжения, более того , многие вещи я разделяю, хотя я не столь радикален , конечно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:28
#15036
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Цитата:
maxsaf:
перегавкиваюсь

Хех..
Выглядит мило.
Все обо мне да обо мне любимом.
Что то хоть новое есть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34889
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:30
#15037
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Ну а пока иностранцы перегавкиваются обо мне, у нас сегодня опять суд, подали на нас на 2 с половиной миллиона!
Вот будет о чем поговорить, если проиграем..
Какое счастье будет у наших z-патриотов...
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3729
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:52
#15038
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:53
#15039
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Цитата:
alex_60:

Цитата:
таноми52:

Цитата:
maxsaf:


Выражу своё мнение по поводу реплики Макса: - Нет, что бы сразить человека его же оружием - сразу в банальный попугайский крик - "попка-дурак" ( забыли добавить ваше традиционное - бараны, за юрту, что бы вы без нас.... и так далее- стандартный джентельменский набор старшего брата).
Вы же тоже НЕДАЛЕКО от него ушли - не скажу что вы как то, повторяя Макса, ВМЕНЯЕМЫ по особому, впрочем - бить гуртом 111 - это ваша тактика.

По поводу "ушли с форума": - заметил явно этот процесс начался после ухода бывшего главреда ОК- причину вижу в том что - русскоязычные ( прошу прощенья Таноми - без сарказма и ехидства- что есть то есть) лишились своего главного административного ресурса на сайте - моральная и незримая, еле ощутимая, поддержка вас в её лице.
ТГ - нынешний главред - он РАВНОУДАЛЁН от всего этого - он следит за чистотой спора, за лексикой, что бы ниже живота не били и всё- он НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ни одну сторону.- это заметно ЯВНО.

И сейчас Абайки, Сабы, 111, Кайраты - в пух и прах разбивают своих лишенных поддержки оппонентов, причём это делают на порядок выше - аргументированно, логично и без ярлыков- доказательство тому - макс уже это НЕВОЛЬНО признал - они УШЛИ.
Так что Макс - ОНИ ( то есть ваши) сами "ушли", и 111 тут не причём. Он никому не мешает жить и просто имеет своё мнение по любому поводу отличное от вашего и доказывает это.
Удел проигравших - найти всегда причину и обосновать её - так легче дышать.

Не претендую на истинность вышесказанного - это сугубо моё личное субьективное мнение, но оно меня редко подводит.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:55
#15040
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Цитата:
alex_60:
тут другое вступае


Нечисть - вы имели ввиду ?
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3729
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:57
#15041
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Цитата:
saba:
хочется из интернационалиста превратиться в националиста(


Сомневаюсь, что Вы им были
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3856
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 11:59
#15042
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Цитата:
таноми52:
Сомневаюсь

Сомневайтесь.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:11
#15043
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Цитата:
таноми52:
действительно этого не видите?


Вижу - не слепой.
Люди разные бывают- у каждого свои недостатки и свои достоинства.
Но, её раз скажу:- это ПРЕЖДЕ всего дискуссионное поле- лично для меня - это гимнастика ума, замедление старческого процесса в мозгах, профилактика против деменции, ну и конечно - выражение своей позиции по тому или иному поводу.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3729
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:13
#15044
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21381
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 12:25
#15045
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Цитата:
saba:
Не Вас и никого из вашей знаменитой троицы. Есть тут отдельные местные личности.

Типа Индийского Чая на Ютубе?))
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