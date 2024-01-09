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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3724
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:41
Цитата:
Не надо рассказывать прописные истины о пользе знания языков
На форуме это 100500 раз обсуждалось
Человек 21 века, рациональный и прагматичный, не будет тратить время своей единственной жизни на изучение того, что ему может пригодиться, а может и нет.
saba:
мир широк, чем больше языков знаешь , тем тебе же лучше. Я не понимаю,почему такие простые истины нужно рассказывать вменяемым людям в 21 веке.
мир широк, чем больше языков знаешь , тем тебе же лучше. Я не понимаю,почему такие простые истины нужно рассказывать вменяемым людям в 21 веке.
Не надо рассказывать прописные истины о пользе знания языков
На форуме это 100500 раз обсуждалось
Человек 21 века, рациональный и прагматичный, не будет тратить время своей единственной жизни на изучение того, что ему может пригодиться, а может и нет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:48
Цитата:
Объясните пожалуйста мне бестолковому в чём продуктивность изгнания кого то кто вам неугоден. Выслушайте его мнение. пусть оно Вам неприятно, выскажите своё. А так. У человека есть чёткая позиция, он не приемлет агрессию России против Украины, он высказывает её всеми доступными ему способами. Да Вам это неприятно, да это иголки за шиворот, но к сожалению я пока не услышал ни одного внятного довода " За" кроме повторения официальной позиции Кремля в разной интерпретации. если вы к нему имеете претензии по поводу его аргументации. представьте свои более сильные и более достоверные. Пока увы я этого не вижу!
maxsaf:
А когда вы друг другу подпеваете -
А когда вы друг другу подпеваете -
Объясните пожалуйста мне бестолковому в чём продуктивность изгнания кого то кто вам неугоден. Выслушайте его мнение. пусть оно Вам неприятно, выскажите своё. А так. У человека есть чёткая позиция, он не приемлет агрессию России против Украины, он высказывает её всеми доступными ему способами. Да Вам это неприятно, да это иголки за шиворот, но к сожалению я пока не услышал ни одного внятного довода " За" кроме повторения официальной позиции Кремля в разной интерпретации. если вы к нему имеете претензии по поводу его аргументации. представьте свои более сильные и более достоверные. Пока увы я этого не вижу!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:49
Цитата:
Вы забыли. Со мной не надо разговаривать. У меня интеллект бабы Нюры.
таноми52:
Не надо
Не надо
Вы забыли. Со мной не надо разговаривать. У меня интеллект бабы Нюры.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:30
Цитата:
У нас приняли на работу ещё с Украины, теперь половина офиса русскоговорящие)) спокойно общаемся на русском. Вот жду, когда блогер-инфлюенсер своего айтишника к нам отправит - с ним тоже будем на русском общаться
saba:
Я разговариваю с казахами на казахском, с русскими на русском
Я разговариваю с казахами на казахском, с русскими на русском
У нас приняли на работу ещё с Украины, теперь половина офиса русскоговорящие)) спокойно общаемся на русском. Вот жду, когда блогер-инфлюенсер своего айтишника к нам отправит - с ним тоже будем на русском общаться
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:32
Цитата:
Его позицию уже наверное все поняли по десятому кругу. Зачем заходить на одиннадцатый круг? Может уже пора успокоиться?
saba:
У человека есть чёткая позиция
У человека есть чёткая позиция
Его позицию уже наверное все поняли по десятому кругу. Зачем заходить на одиннадцатый круг? Может уже пора успокоиться?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:49
Цитата:
да балабол российский. один из. ранее утверждал что вся гос.дума выполняет указания гос.депа за "долю малую", сам же при этом был депутатом в составе этой думы. в общем с "присвистом" парень. почему казахстанцам должно быть какое-то дело до него? вероятно по той же причине, по которой должно быть дело до, как его нежно величают, "блогера-инфлюэнсера". если для некоторой части это просто "неуловимый джо", то вот ему он зачем-то нужен.
saba:
Кстати кто такой Фёдоров?
Кстати кто такой Фёдоров?
да балабол российский. один из. ранее утверждал что вся гос.дума выполняет указания гос.депа за "долю малую", сам же при этом был депутатом в составе этой думы. в общем с "присвистом" парень. почему казахстанцам должно быть какое-то дело до него? вероятно по той же причине, по которой должно быть дело до, как его нежно величают, "блогера-инфлюэнсера". если для некоторой части это просто "неуловимый джо", то вот ему он зачем-то нужен.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:56
Цитата:
Есть такой закон физики про действие и противодействие.Вы же никак не успокаиваетесь, поэтому и отторжение. Иногда послушав некоторых наших блогеров хочется из интернационалиста превратиться в националиста( не путать с нацизмом)
maxsaf:
Может уже пора успокоиться?
Может уже пора успокоиться?
Есть такой закон физики про действие и противодействие.Вы же никак не успокаиваетесь, поэтому и отторжение. Иногда послушав некоторых наших блогеров хочется из интернационалиста превратиться в националиста( не путать с нацизмом)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:58
Цитата:
тем позже посетит альцгеймер.
мозг в принципе конструктивно устроен под умение изъясняться на нескольких языках.
saba:
чем больше языков знаешь
чем больше языков знаешь
тем позже посетит альцгеймер.
мозг в принципе конструктивно устроен под умение изъясняться на нескольких языках.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 00:11
Цитата:
-----Да уже все успокоились , кроме одного .
saba:
Вы же никак не успокаиваетесь,
Вы же никак не успокаиваетесь,
-----Да уже все успокоились , кроме одного .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 00:16
Цитата:
---9 января , кровавое Воскресение - поп Гапон . Никого вам не напоминает ?
saba:
---9 января , кровавое Воскресение - поп Гапон . Никого вам не напоминает ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 00:51
Цитата:
А кого должно? Николая !!
Гога:
Никого вам не напоминает ?
Никого вам не напоминает ?
А кого должно? Николая !!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 00:55
Цитата:
-------------Не , одного форумчанина
saba:
А кого должно? Николая !!
А кого должно? Николая !!
-------------Не , одного форумчанина
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 01:01
Цитата:
А ещё мозг устроен под сочинение стихов, игру в шахматы, живопись, написание музыки, но почему-то не все этим занимаются.
Карачун:
мозг в принципе конструктивно устроен под умение изъясняться на нескольких языках.
мозг в принципе конструктивно устроен под умение изъясняться на нескольких языках.
А ещё мозг устроен под сочинение стихов, игру в шахматы, живопись, написание музыки, но почему-то не все этим занимаются.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 01:02
Цитата:
Верной дорогой идете, товарищ
saba:
Иногда послушав некоторых наших блогеров хочется из интернационалиста превратиться в националиста
Иногда послушав некоторых наших блогеров хочется из интернационалиста превратиться в националиста
Верной дорогой идете, товарищ
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 01:03
Цитата:
Потому что ему есть дело до Казахстана
Карачун:
почему казахстанцам должно быть какое-то дело до него?
почему казахстанцам должно быть какое-то дело до него?
Потому что ему есть дело до Казахстана
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