Отправлено: - 22:41

saba:

мир широк, чем больше языков знаешь , тем тебе же лучше. Я не понимаю,почему такие простые истины нужно рассказывать вменяемым людям в 21 веке.

Цитата:Не надо рассказывать прописные истины о пользе знания языковНа форуме это 100500 раз обсуждалосьЧеловек 21 века, рациональный и прагматичный, не будет тратить время своей единственной жизни на изучение того, что ему может пригодиться, а может и нет.