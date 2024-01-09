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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3724
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:41
#15016
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Цитата:
saba:
мир широк, чем больше языков знаешь , тем тебе же лучше. Я не понимаю,почему такие простые истины нужно рассказывать вменяемым людям в 21 веке.


Не надо рассказывать прописные истины о пользе знания языков
На форуме это 100500 раз обсуждалось
Человек 21 века, рациональный и прагматичный, не будет тратить время своей единственной жизни на изучение того, что ему может пригодиться, а может и нет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:48
#15017
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Цитата:
maxsaf:
А когда вы друг другу подпеваете -

Объясните пожалуйста мне бестолковому в чём продуктивность изгнания кого то кто вам неугоден. Выслушайте его мнение. пусть оно Вам неприятно, выскажите своё. А так. У человека есть чёткая позиция, он не приемлет агрессию России против Украины, он высказывает её всеми доступными ему способами. Да Вам это неприятно, да это иголки за шиворот, но к сожалению я пока не услышал ни одного внятного довода " За" кроме повторения официальной позиции Кремля в разной интерпретации. если вы к нему имеете претензии по поводу его аргументации. представьте свои более сильные и более достоверные. Пока увы я этого не вижу!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:49
#15018
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Цитата:
таноми52:
Не надо

Вы забыли. Со мной не надо разговаривать. У меня интеллект бабы Нюры.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:30
#15019
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Цитата:
saba:
Я разговариваю с казахами на казахском, с русскими на русском

У нас приняли на работу ещё с Украины, теперь половина офиса русскоговорящие)) спокойно общаемся на русском. Вот жду, когда блогер-инфлюенсер своего айтишника к нам отправит - с ним тоже будем на русском общаться :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:32
#15020
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Цитата:
saba:
У человека есть чёткая позиция

Его позицию уже наверное все поняли по десятому кругу. Зачем заходить на одиннадцатый круг? Может уже пора успокоиться?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:49
#15021
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Цитата:
saba:
Кстати кто такой Фёдоров?

да балабол российский. один из. ранее утверждал что вся гос.дума выполняет указания гос.депа за "долю малую", сам же при этом был депутатом в составе этой думы. в общем с "присвистом" парень. почему казахстанцам должно быть какое-то дело до него? вероятно по той же причине, по которой должно быть дело до, как его нежно величают, "блогера-инфлюэнсера". если для некоторой части это просто "неуловимый джо", то вот ему он зачем-то нужен.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:56
#15022
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Цитата:
maxsaf:
Может уже пора успокоиться?

Есть такой закон физики про действие и противодействие.Вы же никак не успокаиваетесь, поэтому и отторжение. Иногда послушав некоторых наших блогеров хочется из интернационалиста превратиться в националиста( не путать с нацизмом)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
400
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 23:58
#15023
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Цитата:
saba:
чем больше языков знаешь

тем позже посетит альцгеймер.
мозг в принципе конструктивно устроен под умение изъясняться на нескольких языках.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9277
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 00:11
#15024
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Цитата:
saba:
Вы же никак не успокаиваетесь,

-----Да уже все успокоились , кроме одного .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9277
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 00:16
#15025
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Цитата:
saba:

---9 января , кровавое Воскресение - поп Гапон . Никого вам не напоминает ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 00:51
#15026
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Цитата:
Гога:
Никого вам не напоминает ?

А кого должно? Николая !!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9277
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 00:55
#15027
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Цитата:
saba:
А кого должно? Николая !!

-------------Не , одного форумчанина
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 01:01
#15028
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Цитата:
Карачун:
мозг в принципе конструктивно устроен под умение изъясняться на нескольких языках.

А ещё мозг устроен под сочинение стихов, игру в шахматы, живопись, написание музыки, но почему-то не все этим занимаются.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 01:02
#15029
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Цитата:
saba:
Иногда послушав некоторых наших блогеров хочется из интернационалиста превратиться в националиста

Верной дорогой идете, товарищ :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21377
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.01.24 - 01:03
#15030
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Цитата:
Карачун:
почему казахстанцам должно быть какое-то дело до него?

Потому что ему есть дело до Казахстана :lol:
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