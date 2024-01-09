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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 19:15
#15001
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Цитата:
111:
Ну и герои России.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:08
#15002
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Цитата:
abaika95:
а где большинство? русские украины большинство?

Не надо переводить на национальную почву языковой вопрос.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:09
#15003
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:16
#15004
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Цитата:
saba:
Зря надеетесь у нас длинные руки! Троцкий вон в Мексику сбежал

Ну я то не Троцкий. Я же простой айтишник среднего звена. У вас за границей проблем поважнее нету? Банкирчик, например, или тот же Федоров. Ну или нацфонд верните на родину, вместе с кошельками. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5466
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:31
#15005
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:46
#15006
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:12
#15007
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:16
#15008
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:19
#15009
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Цитата:
alex_60:
Думаю мысль понятна

Цитата:
maxsaf:
Более чем.

О ОПГ в действии!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:23
#15010
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Цитата:
saba:
О ОПГ в действии!

А когда вы друг другу подпеваете - это конечно же другое. Ну да, ну да...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3724
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:26
#15011
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Цитата:
ACROS:
Если 111 утверждает одно, а у вас другая позиция- разбейте его в пух и прах и докажите свою точку


Насмешили!
Есть люди, к которым относятся поговорки:"Как с гуся вода", "Хоть кол на голове теши","Хоть ссы (цензурное слово) ему в глаза, скажет - "божия роса"
Он на форуме десятки лет "присутствует", его старожилы знают как облупленного
Что ж бисер-то перед ним метать?
А Вы, с Вашим-то благоразумием, действительно этого не видите?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:28
#15012
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Цитата:
таноми52:
Хоть кол на голове теши

Я примерно так же и сказал. Одним словом :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:29
#15013
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Цитата:
maxsaf:
У вас за границей проблем поважнее нету?

У меня нет проблем за границей. Это только Ваша беда. Я разговариваю с казахами на казахском, с русскими на русском, что к сожалению совсем отсутствует у многих здесь на форуме. Попробуйте спросить на казахском. что нибудь у Алекса, воспримет, как оскорбление скорее всего.Кстати с горем пополам попробовал объясниться с турками, им очень надо было пополнить баланс на нашей симке. Пополам на английском и казахском мы вместе преодолели эту проблему. Английский я знаю на уровне простых слов. ВА чём проблема мир широк, чем больше языков знаешь , тем тебе же лучше. Я не понимаю,почему такие простые истины нужно рассказывать вменяемым людям в 21 веке.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3724
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:32
#15014
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ACROSу

Не ехидствуйте - здесь все русскоязычные!
Может быть, только некоторые более благоразумные
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3850
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:37
#15015
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Кстати кто такой Фёдоров? Нацфонд вроде на месте. А по деньгам Назарбаева я совсем не тоскую, кому это сильно надо, пусть ищут. Главная мораль для меня, не тоскуй о прошлом, думай о завтрашнем. Кто то будет искать скрытые миллиарды и потом их же бездарно спустит на социальные нужды, всем сёстрам по три копейки, а кто то найдёт способ заработать новые деньги. Кстати слышали , Джакишев с соратниками открыли новую технологию извлечения никеля из бедных руд, которые в том числе и у нас в Казахстане. Это я к тем которые до сих пор кричат о таблице Менделеева в недрах. всё это есть. а ты попробуй достань!
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