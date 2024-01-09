Отправлено: - 22:26

ACROS:

Если 111 утверждает одно, а у вас другая позиция- разбейте его в пух и прах и докажите свою точку

Цитата:Насмешили!Есть люди, к которым относятся поговорки:"Как с гуся вода", "Хоть кол на голове теши","Хоть ссы (цензурное слово) ему в глаза, скажет - "божия роса"Он на форуме десятки лет "присутствует", его старожилы знают как облупленногоЧто ж бисер-то перед ним метать?А Вы, с Вашим-то благоразумием, действительно этого не видите?