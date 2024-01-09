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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 19:15
Цитата:
111:
Ну и герои России.
Ну и герои России.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:08
Цитата:
Не надо переводить на национальную почву языковой вопрос.
abaika95:
а где большинство? русские украины большинство?
а где большинство? русские украины большинство?
Не надо переводить на национальную почву языковой вопрос.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:09
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:16
Цитата:
Ну я то не Троцкий. Я же простой айтишник среднего звена. У вас за границей проблем поважнее нету? Банкирчик, например, или тот же Федоров. Ну или нацфонд верните на родину, вместе с кошельками.
saba:
Зря надеетесь у нас длинные руки! Троцкий вон в Мексику сбежал
Зря надеетесь у нас длинные руки! Троцкий вон в Мексику сбежал
Ну я то не Троцкий. Я же простой айтишник среднего звена. У вас за границей проблем поважнее нету? Банкирчик, например, или тот же Федоров. Ну или нацфонд верните на родину, вместе с кошельками.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5466
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:31
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19625
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 21:46
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:12
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:16
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:19
Цитата:
Цитата:
О ОПГ в действии!
alex_60:
Думаю мысль понятна
Думаю мысль понятна
Цитата:
maxsaf:
Более чем.
Более чем.
О ОПГ в действии!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:23
Цитата:
А когда вы друг другу подпеваете - это конечно же другое. Ну да, ну да...
saba:
О ОПГ в действии!
О ОПГ в действии!
А когда вы друг другу подпеваете - это конечно же другое. Ну да, ну да...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:26
Цитата:
Насмешили!
Есть люди, к которым относятся поговорки:"Как с гуся вода", "Хоть кол на голове теши","Хоть ссы (цензурное слово) ему в глаза, скажет - "божия роса"
Он на форуме десятки лет "присутствует", его старожилы знают как облупленного
Что ж бисер-то перед ним метать?
А Вы, с Вашим-то благоразумием, действительно этого не видите?
ACROS:
Если 111 утверждает одно, а у вас другая позиция- разбейте его в пух и прах и докажите свою точку
Если 111 утверждает одно, а у вас другая позиция- разбейте его в пух и прах и докажите свою точку
Насмешили!
Есть люди, к которым относятся поговорки:"Как с гуся вода", "Хоть кол на голове теши","Хоть ссы (цензурное слово) ему в глаза, скажет - "божия роса"
Он на форуме десятки лет "присутствует", его старожилы знают как облупленного
Что ж бисер-то перед ним метать?
А Вы, с Вашим-то благоразумием, действительно этого не видите?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:28
Цитата:
Я примерно так же и сказал. Одним словом
таноми52:
Хоть кол на голове теши
Хоть кол на голове теши
Я примерно так же и сказал. Одним словом
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:29
Цитата:
У меня нет проблем за границей. Это только Ваша беда. Я разговариваю с казахами на казахском, с русскими на русском, что к сожалению совсем отсутствует у многих здесь на форуме. Попробуйте спросить на казахском. что нибудь у Алекса, воспримет, как оскорбление скорее всего.Кстати с горем пополам попробовал объясниться с турками, им очень надо было пополнить баланс на нашей симке. Пополам на английском и казахском мы вместе преодолели эту проблему. Английский я знаю на уровне простых слов. ВА чём проблема мир широк, чем больше языков знаешь , тем тебе же лучше. Я не понимаю,почему такие простые истины нужно рассказывать вменяемым людям в 21 веке.
maxsaf:
У вас за границей проблем поважнее нету?
У вас за границей проблем поважнее нету?
У меня нет проблем за границей. Это только Ваша беда. Я разговариваю с казахами на казахском, с русскими на русском, что к сожалению совсем отсутствует у многих здесь на форуме. Попробуйте спросить на казахском. что нибудь у Алекса, воспримет, как оскорбление скорее всего.Кстати с горем пополам попробовал объясниться с турками, им очень надо было пополнить баланс на нашей симке. Пополам на английском и казахском мы вместе преодолели эту проблему. Английский я знаю на уровне простых слов. ВА чём проблема мир широк, чем больше языков знаешь , тем тебе же лучше. Я не понимаю,почему такие простые истины нужно рассказывать вменяемым людям в 21 веке.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:32
ACROSу
Не ехидствуйте - здесь все русскоязычные!
Может быть, только некоторые более благоразумные
Не ехидствуйте - здесь все русскоязычные!
Может быть, только некоторые более благоразумные
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 22:37
Кстати кто такой Фёдоров? Нацфонд вроде на месте. А по деньгам Назарбаева я совсем не тоскую, кому это сильно надо, пусть ищут. Главная мораль для меня, не тоскуй о прошлом, думай о завтрашнем. Кто то будет искать скрытые миллиарды и потом их же бездарно спустит на социальные нужды, всем сёстрам по три копейки, а кто то найдёт способ заработать новые деньги. Кстати слышали , Джакишев с соратниками открыли новую технологию извлечения никеля из бедных руд, которые в том числе и у нас в Казахстане. Это я к тем которые до сих пор кричат о таблице Менделеева в недрах. всё это есть. а ты попробуй достань!
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