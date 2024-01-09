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≡ Теплоизоляционная и огнезащитная краска: что это такое и как работает
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48344
Теплоизоляционная и огнезащитная краска: что это такое и как работает
Отправлено: 09.01.24 - 21:27
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В современном строительстве и ремонте сохранение энергии и обеспечение безопасности занимают центральное место. Среди множества инноваций, теплоизоляционная и огнезащитная краска выделяются своей уникальной способностью обеспечивать эффективную изоляцию и защиту от огня.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1175
Re: Теплоизоляционная и огнезащитная краска: что это такое и как...
Отправлено: 09.01.24 - 21:27
#1
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Теплоизоляционная краска- развод для лохов, самый настоящий. Ничего она не сберегает и не сохраняет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21374
Re: Теплоизоляционная и огнезащитная краска: что это такое и как...
Отправлено: 09.01.24 - 22:26
#2
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Цитата:
Дантист:
Ничего она не сберегает и не сохраняет

Смелое утверждение. Вообще то любая краска что-то да сберегает, даже обычная. Вопрос лишь в количестве. Очень очень мало - это не ничего.
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