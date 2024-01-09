Отправлено: - 22:26

Дантист:

Ничего она не сберегает и не сохраняет

Цитата:Смелое утверждение. Вообще то любая краска что-то да сберегает, даже обычная. Вопрос лишь в количестве. Очень очень мало - это не ничего.