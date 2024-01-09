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≡ Мороз, снегопады, метели: зима таки пришла в Костанайскую область
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48343
Мороз, снегопады, метели: зима таки пришла в Костанайскую область
Отправлено: 09.01.24 - 19:27
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По прогнозам синоптиков, во вторник, 9 января, во второй половине дня на юге области ожидается снегопад, сопровождаемый низовой метелью. На западе и востоке – низовая метель и туман. В среду, 10 января, повсеместно прогнозируется снег.
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
4
Re: Мороз, снегопады, метели: зима таки пришла в Костанайскую...
Отправлено: 09.01.24 - 19:27
#1
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10.01.24 г в Костанае снег не будет падать в виде снегопада! Прогноз неверный! Будет холодно, мороз!
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