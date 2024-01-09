Отправлено: - 18:23

111:

Где, то есть на видео я говорю СВОИ слова?

Цитата:----Нет , ты не тут требуешь доказательств . А вот здесь ---(1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:34881 Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. КоллапсОтправлено: 04.01.24 - 22:03#6 Цитата:сайлау курманов:Тогда таксисты и мелкие лавочники решили принимать оплату только наличными. ЧтоДа ладно то гнать..Есть доказательства?Нет.То то и оно..)))----Но сам никогда делаешь только вбросы , без фактов и доказательств .