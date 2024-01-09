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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 17:49
Цитата:
---Зачем ? Твои слова (Да ладно то гнать..Есть доказательства?Нет.То то и оно..)
111:
Можешь погуглить.
Можешь погуглить.
---Зачем ? Твои слова (Да ладно то гнать..Есть доказательства?Нет.То то и оно..)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 17:56
Цитата:
____--Где ?
111:
Ну он же сам говорит свое имя.
Ну он же сам говорит свое имя.
____--Где ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:15
Цитата:
Где, то есть на видео я говорю СВОИ слова?
Действительно, у тебя нетревость мысли..
Гога:
Твои слова (
Твои слова (
Где, то есть на видео я говорю СВОИ слова?
Действительно, у тебя нетревость мысли..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:23
Цитата:
----Нет , ты не тут требуешь доказательств . А вот здесь ---(1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:34881 Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. КоллапсОтправлено: 04.01.24 - 22:03#6 Цитата:сайлау курманов:Тогда таксисты и мелкие лавочники решили принимать оплату только наличными. ЧтоДа ладно то гнать..Есть доказательства?Нет.То то и оно..)))----Но сам никогда делаешь только вбросы , без фактов и доказательств .
111:
Где, то есть на видео я говорю СВОИ слова?
Где, то есть на видео я говорю СВОИ слова?
----Нет , ты не тут требуешь доказательств . А вот здесь ---(1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:34881 Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. КоллапсОтправлено: 04.01.24 - 22:03#6 Цитата:сайлау курманов:Тогда таксисты и мелкие лавочники решили принимать оплату только наличными. ЧтоДа ладно то гнать..Есть доказательства?Нет.То то и оно..)))----Но сам никогда делаешь только вбросы , без фактов и доказательств .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3845
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:28
Как всегда все юбилейные страницы , это переписка Ленина с Каутским (Марика и Гоги) кого из них назвать ренегатом, так и не определился, да и к сожалению запрещено обзываться.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:29
Цитата:
111:
у тебя нетревость мысли..
у тебя нетревость мысли..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3845
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:30
Цитата:
Нельзя верить мне на слово, а вдруг обманываю и нежную девичью душу постигнет горькое разочарование!
таноми52:
И ещё же бардовские песни под гитару поёт (видимо, камуфлирует)
И ещё же бардовские песни под гитару поёт (видимо, камуфлирует)
Нельзя верить мне на слово, а вдруг обманываю и нежную девичью душу постигнет горькое разочарование!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:34
Цитата:
----Не надо вешать ярлыки Позвольте мне оставаться самим собой
saba:
кого из них назвать ренегатом, так и не определился,
кого из них назвать ренегатом, так и не определился,
----Не надо вешать ярлыки Позвольте мне оставаться самим собой
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:46
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:51
Цитата:
Я вообще то по сегодняшнему эпизоду.
Про таксистов, что без аппаратов гоняют, так сам приедь и покатайся Костанай Рудный, да хоть кто.
Я тебе на твою новую Родину должен привезти таксиста?
Тогда как я сам бывший таксист и ты это знаешь.
Гога:
Нет , ты не тут требуешь доказательств
Нет , ты не тут требуешь доказательств
Я вообще то по сегодняшнему эпизоду.
Про таксистов, что без аппаратов гоняют, так сам приедь и покатайся Костанай Рудный, да хоть кто.
Я тебе на твою новую Родину должен привезти таксиста?
Тогда как я сам бывший таксист и ты это знаешь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:54
Цитата:
И потом один из них - Караул, меня ИЗГНАЛИ!
saba:
Как всегда все юбилейные страницы , это переписка Ленина с Каутским (Марика и Гоги)
Как всегда все юбилейные страницы , это переписка Ленина с Каутским (Марика и Гоги)
И потом один из них - Караул, меня ИЗГНАЛИ!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:55
Вывод - лучше не связываться со мной так называемым z-патриотам, сторонникам безумной войны.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:56
Цитата:
Думал у сабы юбилей что ли..
saba:
юбилейные
юбилейные
Думал у сабы юбилей что ли..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 19:09
Цитата:
111:
лучше не связываться со мной
лучше не связываться со мной
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 19:14
Цитата:
----Ну а я про то , что у тебя только вбросы без доказательств .
111:
Я вообще то по сегодняшнему эпизоду.
Я вообще то по сегодняшнему эпизоду.
----Ну а я про то , что у тебя только вбросы без доказательств .
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