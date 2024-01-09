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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 1000 из 1001«1...99899910001001»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 17:49
#14986
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Цитата:
111:
Можешь погуглить.

---Зачем ? Твои слова (Да ладно то гнать..Есть доказательства?Нет.То то и оно..)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 17:56
#14987
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Цитата:
111:
Ну он же сам говорит свое имя.

____--Где ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:15
#14988
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Цитата:
Гога:
Твои слова (

Где, то есть на видео я говорю СВОИ слова?
Действительно, у тебя нетревость мысли..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:23
#14989
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Цитата:
111:
Где, то есть на видео я говорю СВОИ слова?

----Нет , ты не тут требуешь доказательств . А вот здесь ---(1 111(Полноправные пользователи)Регистрация:17.01.12Сообщений:34881 Александр ОЛЕЙНИК: Хроники Рудного. Эпизод II. КоллапсОтправлено: 04.01.24 - 22:03#6 Цитата:сайлау курманов:Тогда таксисты и мелкие лавочники решили принимать оплату только наличными. ЧтоДа ладно то гнать..Есть доказательства?Нет.То то и оно..)))----Но сам никогда делаешь только вбросы , без фактов и доказательств . :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3845
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:28
#14990
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Как всегда все юбилейные страницы , это переписка Ленина с Каутским (Марика и Гоги) кого из них назвать ренегатом, так и не определился, да и к сожалению запрещено обзываться.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:29
#14991
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Цитата:
111:
у тебя нетревость мысли..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3845
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:30
#14992
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Цитата:
таноми52:
И ещё же бардовские песни под гитару поёт (видимо, камуфлирует)

Нельзя верить мне на слово, а вдруг обманываю и нежную девичью душу постигнет горькое разочарование!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:34
#14993
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Цитата:
saba:
кого из них назвать ренегатом, так и не определился,

----Не надо вешать ярлыки ;-) :lol: Позвольте мне оставаться самим собой :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:46
#14994
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:51
#14995
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Цитата:
Гога:
Нет , ты не тут требуешь доказательств

Я вообще то по сегодняшнему эпизоду.
Про таксистов, что без аппаратов гоняют, так сам приедь и покатайся Костанай Рудный, да хоть кто.
Я тебе на твою новую Родину должен привезти таксиста?
Тогда как я сам бывший таксист и ты это знаешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:54
#14996
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Цитата:
saba:
Как всегда все юбилейные страницы , это переписка Ленина с Каутским (Марика и Гоги)

И потом один из них - Караул, меня ИЗГНАЛИ!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:55
#14997
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Вывод - лучше не связываться со мной так называемым z-патриотам, сторонникам безумной войны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34885
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 18:56
#14998
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Цитата:
saba:
юбилейные

Думал у сабы юбилей что ли..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 19:09
#14999
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Цитата:
111:
лучше не связываться со мной

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9273
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 19:14
#15000
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Цитата:
111:
Я вообще то по сегодняшнему эпизоду.

----Ну а я про то , что у тебя только вбросы без доказательств .
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