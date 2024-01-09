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≡ Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48343
Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 13:29
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Вопрос обсуждали сегодня, 9 января, на заседании акимата Костанайской области. Осенью прошлого года агентство по финансовому мониторингу провело работу по возврату государству активов, принадлежавших осужденному Кайрату Боранбаеву. В их числе — сеть фитнес-клубов Fitnation.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34885
Re: Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 13:29
#1
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Можно сделать там очередной ЦОН.
Ведь наше государство не может содержать само хоть что то, обязательно нужно ушатать..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14568
Re: Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 16:01
#2
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Цитата:
Есть предложение, чтобы этот клуб передали городу, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Если оставлять в областном управлении спорта, то вряд ли они потянут этот объект, охват потеряем, а люди туда очень хорошо ходят

Источник:


ну дайте денег управлению спорта на этот объект и пусть следит за ним в чем проблема?
доверительное управление тоже не всегда выход из ситуацию
потому что главный вопрос а кому вы доверить этот объект решили?

вообще я понимаю так-изъяли у коррупционера обьект-делайте из него гос учреждение-детский дом там или школу
как это вы решили коммерческий объект просто какому то левому дяде отдать в управление? по каким заслугам? он будет зарабатывать на нем а общество что от этого полезного получит? тогда там должен быть бесплатный доступ детям, старикам, больным и рабочим с опасных производств области
тогда будет справедливо
вечером там за бабки бабы жопы качают или жир сгоняют
а днем стариков привозите бесплатно на тренажеры-чучуть кости размять
в итоге коммерс кому поручили обьект не в 100% наваре с подаренного ему с какого-то фига объекта но какая-никакая копеечка падает на содержание
государство взамен оплачивает там электричество и воду
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3845
Re: Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 16:52
#3
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А у меня другое предложение. Отдайте в доверительное управлению тому же Боранбаеву, если отдать государству будет такой же неудобный ЦОН или ресторан" Алтын Саф" который уже почти руины. Как бы кто не относился к Боранбаеву(оговорюсь я в его вину не верю, обычный политический заказ), но работу он поставил и достаточно эффективную.
Цитата:
abaika95:
-детский дом там или школу

Там будет такой же детский дом или школа, как ЦОН переделанный из ресторана.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5464
Re: Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 18:30
#4
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Цитата:
saba:
как ЦОН переделанный из ресторана.


Грязный, неуютный, неухоженнный, короче - ОБОСРАННЫЙ.

Цитата:
saba:
но работу он поставил и достаточно эффективную.


Это спорно: - пусть теперь работает и покажет себя ЭФФЕКТИВНЫМ менеджером( так любят называть себя ОНИ), без всесильного сватовского АДМИНИСТРАТИВНОГО ресурса.
Если выплывит - то, да - есть в нём предпринимательская жилка.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3845
Re: Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 18:35
#5
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Цитата:
ACROS:
без всесильного сватовского АДМИНИСТРАТИВНОГО ресурса.

Я не претендую на объективность. Но по моему всего своего благосостояния он нажил ещё до того как стал сватом. Иначе бы его и его дочь просто не заметили бы на мажорной тусовке. Кажется у него были сильные связи в России и его первая компания называлась КазРоссгаз. Ну или что то типа этого.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3845
Re: Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 18:41
#6
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Цитата:
ACROS:
ЭФФЕКТИВНЫМ менеджером( так любят называть себя ОНИ),

Ну вот если сравнить его и Мамина. У обоих есть(были) объекты в нашем городе, у Мамина завод теплоизоляционных материалов , у Боранбаева бывший Мак и Фитнейшн. У Мамина завод проработал несколько месяцев и умер по причине взрыва котла, у Боранбаева его предприятия продолжают работать даже после того, как его фактически уничтожили, как бизнесмена. Как по Вашему , кто более эффективен из этих двух менеджеров?
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