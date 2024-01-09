Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 13:29
Вопрос обсуждали сегодня, 9 января, на заседании акимата Костанайской области. Осенью прошлого года агентство по финансовому мониторингу провело работу по возврату государству активов, принадлежавших осужденному Кайрату Боранбаеву. В их числе — сеть фитнес-клубов Fitnation. Читать новость
Есть предложение, чтобы этот клуб передали городу, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Если оставлять в областном управлении спорта, то вряд ли они потянут этот объект, охват потеряем, а люди туда очень хорошо ходят
ну дайте денег управлению спорта на этот объект и пусть следит за ним в чем проблема? доверительное управление тоже не всегда выход из ситуацию потому что главный вопрос а кому вы доверить этот объект решили?
вообще я понимаю так-изъяли у коррупционера обьект-делайте из него гос учреждение-детский дом там или школу как это вы решили коммерческий объект просто какому то левому дяде отдать в управление? по каким заслугам? он будет зарабатывать на нем а общество что от этого полезного получит? тогда там должен быть бесплатный доступ детям, старикам, больным и рабочим с опасных производств области тогда будет справедливо вечером там за бабки бабы жопы качают или жир сгоняют а днем стариков привозите бесплатно на тренажеры-чучуть кости размять в итоге коммерс кому поручили обьект не в 100% наваре с подаренного ему с какого-то фига объекта но какая-никакая копеечка падает на содержание государство взамен оплачивает там электричество и воду
А у меня другое предложение. Отдайте в доверительное управлению тому же Боранбаеву, если отдать государству будет такой же неудобный ЦОН или ресторан" Алтын Саф" который уже почти руины. Как бы кто не относился к Боранбаеву(оговорюсь я в его вину не верю, обычный политический заказ), но работу он поставил и достаточно эффективную. Цитата:
abaika95: -детский дом там или школу
Там будет такой же детский дом или школа, как ЦОН переделанный из ресторана.
saba: но работу он поставил и достаточно эффективную.
Это спорно: - пусть теперь работает и покажет себя ЭФФЕКТИВНЫМ менеджером( так любят называть себя ОНИ), без всесильного сватовского АДМИНИСТРАТИВНОГО ресурса. Если выплывит - то, да - есть в нём предпринимательская жилка.
ACROS: без всесильного сватовского АДМИНИСТРАТИВНОГО ресурса.
Я не претендую на объективность. Но по моему всего своего благосостояния он нажил ещё до того как стал сватом. Иначе бы его и его дочь просто не заметили бы на мажорной тусовке. Кажется у него были сильные связи в России и его первая компания называлась КазРоссгаз. Ну или что то типа этого.
ACROS: ЭФФЕКТИВНЫМ менеджером( так любят называть себя ОНИ),
Ну вот если сравнить его и Мамина. У обоих есть(были) объекты в нашем городе, у Мамина завод теплоизоляционных материалов , у Боранбаева бывший Мак и Фитнейшн. У Мамина завод проработал несколько месяцев и умер по причине взрыва котла, у Боранбаева его предприятия продолжают работать даже после того, как его фактически уничтожили, как бизнесмена. Как по Вашему , кто более эффективен из этих двух менеджеров?
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