кому нужны? россиянам? ну пусть записываются на фронт и едут спрашивать) но только чтобы потом их жены не ныли по всей стране как сейчас- что им мужей не возвращают не в пакетах ни как ты кстати тоже можешь записаться и приехать а то хутор нижние подмышки еще не освобожден от украинского языка Цитата:
maxsaf: Согласен, но и гос. языком должен быть язык (или несколько языков) большинства.
а где большинство? русские украины большинство? так их вон активно на фронте убивают русские из россии за то что те както не так по русски общаются)) сейчас всех русских украины убьют и наступит мир)) это же очевидно учитывая что мобилизуют в первую очередь жителей харькова и одессы) это хитрый путинско-зеленский план по уничтожению русского населения, а на место русских заселят таджиков как в Мариуполе "освобождённом" или ты думаешь в кремле кто то озабочен проблемами русского языка и русских? министр обороны который кидает русских солдат в мясные атаки-тувинец главные спонсоры войны тимченко и роттенберги-украинцы и евреи главный идеолог войны,мединский-украинец главные кураторы политики кремля по украине-кириенко и сурков(дудаев) украинец и чеченец чувак которые набирал русских мужиков в наёмники для войны, глава чвк пригожин-еврей пропагандисты войны-соловьев, красовский, шейнин, симонян-два еврея, украинец и армянка
хош не хош а поверишь в мировой заговор))) и то что путин по заданию родшильдов очищает пост-советское пространство от русского большинства для заселения взамен мусуьманско-восточным большинством- у восточных людей покупательная способность выше из за менталитета, где русский зажопится менять старую куртку, восточный человек пойдет и купит новую в три дорого что благостно влияет на доходы корпораций))) в двойне ржачно что все это я пишу русскому сбежавшему с пост-совка и живущему в канаде
А кто кого разогнал кстати? Я тоже в американской инсте пишу, удобно, да и в каждой теме по 100 и по 500 комментов. Но надо повыть, что меня выгнали отсюда, разогнали.. А по моему просто новое веяние моды.. Это примерно как если бы я уехал за холодильником янки в США или Канаду. -Зачем ты здесь и тебя кормить? - Миня разагнали из за ценника, патаму кармите!!! Так и живем..
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