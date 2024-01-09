Отправлено: - 15:45

maxsaf:

А зря. Доказательства очень нужны

maxsaf:

Согласен, но и гос. языком должен быть язык (или несколько языков) большинства.

Цитата:кому нужны? россиянам? ну пусть записываются на фронт и едут спрашивать)но только чтобы потом их жены не ныли по всей стране как сейчас- что им мужей не возвращают не в пакетах ни какты кстати тоже можешь записаться и приехать а то хутор нижние подмышки еще не освобожден от украинского языкаЦитата:а где большинство? русские украины большинство? так их вон активно на фронте убивают русские из россии за то что те както не так по русски общаются))сейчас всех русских украины убьют и наступит мир)) это же очевидно учитывая что мобилизуют в первую очередь жителей харькова и одессы) это хитрый путинско-зеленский план по уничтожению русского населения, а на место русских заселят таджиков как в Мариуполе "освобождённом" или ты думаешь в кремле кто то озабочен проблемами русского языка и русских?министр обороны который кидает русских солдат в мясные атаки-тувинецглавные спонсоры войны тимченко и роттенберги-украинцы и евреиглавный идеолог войны,мединский-украинецглавные кураторы политики кремля по украине-кириенко и сурков(дудаев) украинец и чеченецчувак которые набирал русских мужиков в наёмники для войны, глава чвк пригожин-еврейпропагандисты войны-соловьев, красовский, шейнин, симонян-два еврея, украинец и армянкахош не хош а поверишь в мировой заговор))) и то что путин по заданию родшильдов очищает пост-советское пространство от русского большинства для заселения взамен мусуьманско-восточным большинством- у восточных людей покупательная способность выше из за менталитета, где русский зажопится менять старую куртку, восточный человек пойдет и купит новую в три дорого что благостно влияет на доходы корпораций)))в двойне ржачно что все это я пишу русскому сбежавшему с пост-совка и живущему в канаде