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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34880
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 13:22
#14971
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Ну и герои России.
С коловратами, с фашисткими свастиками..
Выходит российкие фашисты напали в Украину?
Кто то еще верит, что не нацисты напали на украинский народ?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34880
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 13:24
#14972
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Цитата:
saba:
Если это не агрессия с территориальным захватом земель другого государства, то что это?

Это жесткий и беспощадный фашизм насаждаемого русского мира в Украине.
Ни больше ни меньше.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 13:39
#14973
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Цитата:
saba:
Одна из них создание ОПГ на страницах форума

Ха-ха)) неожиданно)
Я тут что угодно от вас ожидал, но ОПГ - это прям развеселили)) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 13:41
#14974
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Цитата:
saba:
Про вторую скажу при личной встрече

Очень надеюсь, что этого не произойдет никогда )
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 13:44
#14975
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Цитата:
abaika95:
украина вроде как и не доказывает никому что не отказалась от русского языка

А зря. Доказательства очень нужны ;-)

Цитата:
abaika95:
но обслуживать, работать или вещать надо на гос языке

Согласен, но и гос. языком должен быть язык (или несколько языков) большинства. Не дали русскому языку законный статус - получили проблему.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9266
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 15:39
#14976
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Цитата:
111:
Ну и герои России.

----А кто это ?-----Есть доказательства?Нет.То то и оно..((((1 111(Полноправные пользователи)Да ладно то гнать..Есть доказательства?Нет.То то и оно..))) :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14568
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 15:45
#14977
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Цитата:
maxsaf:
А зря. Доказательства очень нужны

кому нужны? россиянам? ну пусть записываются на фронт и едут спрашивать)
но только чтобы потом их жены не ныли по всей стране как сейчас- что им мужей не возвращают не в пакетах ни как
ты кстати тоже можешь записаться и приехать а то хутор нижние подмышки еще не освобожден от украинского языка
Цитата:
maxsaf:
Согласен, но и гос. языком должен быть язык (или несколько языков) большинства.

а где большинство? русские украины большинство? так их вон активно на фронте убивают русские из россии за то что те както не так по русски общаются))
сейчас всех русских украины убьют и наступит мир)) это же очевидно учитывая что мобилизуют в первую очередь жителей харькова и одессы) это хитрый путинско-зеленский план по уничтожению русского населения, а на место русских заселят таджиков как в Мариуполе "освобождённом" или ты думаешь в кремле кто то озабочен проблемами русского языка и русских?
министр обороны который кидает русских солдат в мясные атаки-тувинец
главные спонсоры войны тимченко и роттенберги-украинцы и евреи
главный идеолог войны,мединский-украинец
главные кураторы политики кремля по украине-кириенко и сурков(дудаев) украинец и чеченец
чувак которые набирал русских мужиков в наёмники для войны, глава чвк пригожин-еврей
пропагандисты войны-соловьев, красовский, шейнин, симонян-два еврея, украинец и армянка

хош не хош а поверишь в мировой заговор))) и то что путин по заданию родшильдов очищает пост-советское пространство от русского большинства для заселения взамен мусуьманско-восточным большинством- у восточных людей покупательная способность выше из за менталитета, где русский зажопится менять старую куртку, восточный человек пойдет и купит новую в три дорого что благостно влияет на доходы корпораций)))
в двойне ржачно что все это я пишу русскому сбежавшему с пост-совка и живущему в канаде
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5463
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 16:21
#14978
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Цитата:
maxsaf:
владелец сети отелей окончательно разогнал оставшихся форумчан.


И чем и как он разогнал ???
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 16:39
#14979
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Цитата:
maxsaf:
Очень надеюсь, что этого не произойдет никогда )

Зря надеетесь у нас длинные руки! Троцкий вон в Мексику сбежал, но и там его догнал ледоруб одушевлённый!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 16:40
#14980
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Ну или воодушевлённый!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 16:42
#14981
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Цитата:
111:
коловрат

Евпатий?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34880
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 17:00
#14982
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Цитата:
Гога:
-А кто это ?-----Есть доказательства?

Ну он же сам говорит свое имя.
Можешь погуглить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34880
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 17:07
#14983
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Цитата:
ACROS:
чем и как он разогнал ???

А кто кого разогнал кстати?
Я тоже в американской инсте пишу, удобно, да и в каждой теме по 100 и по 500 комментов.
Но надо повыть, что меня выгнали отсюда, разогнали..
А по моему просто новое веяние моды..
Это примерно как если бы я уехал за холодильником янки в США или Канаду.
-Зачем ты здесь и тебя кормить?
- Миня разагнали из за ценника, патаму кармите!!!
Так и живем..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3721
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 17:15
#14984
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Цитата:
saba:
когда коварно исхитрившись, применив все низменные пороки моей подленькой душонки


Офигеваю: коварный, хитрый, низменный, порочный, подлый...
Таких типов на форуме ещё не было!
И ещё же бардовские песни под гитару поёт (видимо, камуфлирует)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3841
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 17:27
#14985
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Цитата:
таноми52:
подлый.

Нежнее надо ... подленький!
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