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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51110 Есть предложение, чтобы этот клуб передали городу, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Если оставлять в областном управлении спорта, то вряд ли они потянут этот объект, охват потеряем, а люди туда очень хорошо ходятИсточник:

Цитата:ну дайте денег управлению спорта на этот объект и пусть следит за ним в чем проблема?доверительное управление тоже не всегда выход из ситуациюпотому что главный вопрос а кому вы доверить этот объект решили?вообще я понимаю так-изъяли у коррупционера обьект-делайте из него гос учреждение-детский дом там или школукак это вы решили коммерческий объект просто какому то левому дяде отдать в управление? по каким заслугам? он будет зарабатывать на нем а общество что от этого полезного получит? тогда там должен быть бесплатный доступ детям, старикам, больным и рабочим с опасных производств областитогда будет справедливовечером там за бабки бабы жопы качают или жир сгоняюта днем стариков привозите бесплатно на тренажеры-чучуть кости размятьв итоге коммерс кому поручили обьект не в 100% наваре с подаренного ему с какого-то фига объекта но какая-никакая копеечка падает на содержаниегосударство взамен оплачивает там электричество и воду