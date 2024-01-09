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≡ Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48342
Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 13:29
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Вопрос обсуждали сегодня, 9 января, на заседании акимата Костанайской области. Осенью прошлого года агентство по финансовому мониторингу провело работу по возврату государству активов, принадлежавших осужденному Кайрату Боранбаеву. В их числе — сеть фитнес-клубов Fitnation.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34878
Re: Что все-таки будет в Костанае с комплексом Fitnation?
Отправлено: 09.01.24 - 13:29
#1
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Можно сделать там очередной ЦОН.
Ведь наше государство не может содержать само хоть что то, обязательно нужно ушатать..
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