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"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48342
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Отправлено: 08.01.24 - 14:42
Подрядчиков пять. И ко всем у главы города есть замечания по тому, как они освобождают Костанай от снега. Вчера ночью аким с заместителем объезжали улицы города.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3303
Re: "Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны...
Отправлено: 08.01.24 - 14:42
Молодец, аким! Гонять их всех надо в хвост и гриву!
А прилегающие территории возле поликлиник кто должен очищать? Сегодня утром "посчастливилось" быть на парковке поликлиники №4. Это было что-то! Буксующие машины в разбомбленных сугробах мешали друг другу заехать и выехать. В 4 ряда!
А прилегающие территории возле поликлиник кто должен очищать? Сегодня утром "посчастливилось" быть на парковке поликлиники №4. Это было что-то! Буксующие машины в разбомбленных сугробах мешали друг другу заехать и выехать. В 4 ряда!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5460
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Отправлено: 08.01.24 - 19:22
Цитата:
Наверное ТОЛКУ не будет: - ни от акима города, и не от акима области.
Вчера утром приехал из Астаны и весь день крутился в городе по делам: - так вот - с 9 часов утра и до 17 часов вечера, причём на главных улицах( Абая, Алтынсарина, Баймагамбетова), НЕ видел ни одной СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОЙ техники !!!
Везде - сугробы, проезжая часть стала узкой, разметки не видать.
Вообще завал - полное БЕССИЛИЕ властей, или ПОФИГИЗМ к своей работе !!!
Это ещё ничего: - вечером выехал к себе , в деревню на трассу Рудный-Карабутак: - дорога сплошь в снегу и в гололёде - тоже НИ ОДНОЙ снегоочистительной техники, даже не присыпано песком и солью( у нас что - нету НИ ПЕСКА, НИ СОЛИ ???) - хотя КТО ТО недавно, правда когда НЕ БЫЛО ни снега, ни гололёда - ХВАЛИЛСЯ о якобы приобретённых пескоразбрызгивающих , причём, новых машин и о ЗАПАСЕ необходимого количества песка и соли.
Товарищи акимы- начинайте работать, засучив рукава!!!
Это вам не ключи вручать от НЕДОДЕЛАННЫХ бюджетных арендных домов и фотографироваться на камеру ( правда потом скандалы от жильцов по поводу недоделок).
[Исправлено: ACROS, 09.01.2024 - 12:09]
Козлов я:
Гонять их всех надо в хвост и гриву!
Гонять их всех надо в хвост и гриву!
Наверное ТОЛКУ не будет: - ни от акима города, и не от акима области.
Вчера утром приехал из Астаны и весь день крутился в городе по делам: - так вот - с 9 часов утра и до 17 часов вечера, причём на главных улицах( Абая, Алтынсарина, Баймагамбетова), НЕ видел ни одной СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОЙ техники !!!
Везде - сугробы, проезжая часть стала узкой, разметки не видать.
Вообще завал - полное БЕССИЛИЕ властей, или ПОФИГИЗМ к своей работе !!!
Это ещё ничего: - вечером выехал к себе , в деревню на трассу Рудный-Карабутак: - дорога сплошь в снегу и в гололёде - тоже НИ ОДНОЙ снегоочистительной техники, даже не присыпано песком и солью( у нас что - нету НИ ПЕСКА, НИ СОЛИ ???) - хотя КТО ТО недавно, правда когда НЕ БЫЛО ни снега, ни гололёда - ХВАЛИЛСЯ о якобы приобретённых пескоразбрызгивающих , причём, новых машин и о ЗАПАСЕ необходимого количества песка и соли.
Товарищи акимы- начинайте работать, засучив рукава!!!
Это вам не ключи вручать от НЕДОДЕЛАННЫХ бюджетных арендных домов и фотографироваться на камеру ( правда потом скандалы от жильцов по поводу недоделок).
[Исправлено: ACROS, 09.01.2024 - 12:09]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3835
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Отправлено: 09.01.24 - 10:58
Цитата:
Я вчера работал на заправке газовой , как раз по этой трассе. Достали эти всякие роторы и другая техника. Всё боялся, что бочку снегом завалят, раз 5-6 туда-сюда проезжали и снегом на обочину кидались.
ACROS:
в деревню на трассу Рудный-Карабутак:
в деревню на трассу Рудный-Карабутак:
Я вчера работал на заправке газовой , как раз по этой трассе. Достали эти всякие роторы и другая техника. Всё боялся, что бочку снегом завалят, раз 5-6 туда-сюда проезжали и снегом на обочину кидались.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3835
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Отправлено: 09.01.24 - 10:59
Ну в смысле не на трассе, а на выезде из города на Рудный.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5460
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Отправлено: 09.01.24 - 12:06
Цитата:
Я про 7 января. 8 января - они может уже начали чистить.
Всё равно они ПЛОХО работают. По тем деньгам которые у них крутяться - Костанай должен БЛЕСТЕТЬ от отсутствия снега и льда.
Они должны работать в ТРИ-четыре смены; не хватает техники - привлекать со стороны; не хватает сторонней - брать лопаты и веники в руки - и чистить вручную.
Для чего они чистят перед акиматами - кто туда ходит и есть ли в этом такая необходимость??
Лучше бы почистили на Складской и прилегающих улицах - там где люди работают, а не бездельничают и бумаги перекладывают.
Для чего они проводят осенние смотры готовности с парадом техники и заявлении на камеру ???
saba:
Достали эти всякие роторы
Достали эти всякие роторы
Я про 7 января. 8 января - они может уже начали чистить.
Всё равно они ПЛОХО работают. По тем деньгам которые у них крутяться - Костанай должен БЛЕСТЕТЬ от отсутствия снега и льда.
Они должны работать в ТРИ-четыре смены; не хватает техники - привлекать со стороны; не хватает сторонней - брать лопаты и веники в руки - и чистить вручную.
Для чего они чистят перед акиматами - кто туда ходит и есть ли в этом такая необходимость??
Лучше бы почистили на Складской и прилегающих улицах - там где люди работают, а не бездельничают и бумаги перекладывают.
Для чего они проводят осенние смотры готовности с парадом техники и заявлении на камеру ???
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34878
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Отправлено: 09.01.24 - 13:25
Не чистили, чтоб террористы из за повышения цен не бегали.
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