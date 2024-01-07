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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3834
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 10:10
#14956
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Цитата:
maxsaf:
запустить в Казахстане пакет русскоязычных украинских каналов

Зачем? Кому надо в интернете найдёт. У меня в Билайн тв штуки 3 есть, правда не пропагандистских. Крутят сериалы украинские, фильмы. С удивлением узнал. что сериал "Нюхач" с Кириллом Кьяро в главной роли оказывается украинский
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3834
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 10:12
#14957
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Цитата:
maxsaf:
но вы не знаете, за что

На 2 статьи Вы себе уже наговорили как минимум. Но не беспокойтесь, стукачество не в моей привычке. Тут страсть надо иметь и желание!

[Исправлено: saba, 07.01.2024 - 10:13]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 10:59
#14958
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Цитата:
saba:
Всех православных с Рождеством Христовым!


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4795
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 13:29
#14959
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Цитата:
maxsaf:
Предлагаю компромисс - запустить в Казахстане пакет русскоязычных украинских каналов, и все будут в плюсе. Недружественно настроенные к северному соседу казахстанцы избавятся от ненавистной пропаганды (перестанут смотреть Карусель ТВ ). Украина докажет, что не избавлялась от русского языка. Русскоговорящие казахстанцы получат топовый контент на родном языке. Кто за?


Саба, правильно отметил, альтернатива есть. Сам смотрю по смарт тв передачи, новости на украинской мове (языке), в основном ведущие гарне дивчины (красивые девушки), одна краше другой, как на подбор и создается впечетление, как будто сам в студии нахожусь ❤😍❤.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21361
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.01.24 - 20:01
#14960
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Цитата:
saba:
На 2 статьи Вы себе уже наговорили как минимум.

Прям любопытно стало - а чё за статьи?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21361
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 00:12
#14961
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Походу владелец сети отелей окончательно разогнал оставшихся форумчан. Печалька.

[Исправлено: maxsaf, 09.01.2024 - 04:08]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 01:44
#14962
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9263
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 01:46
#14963
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3834
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 10:50
#14964
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Цитата:
maxsaf:
Прям любопытно стало - а чё за статьи?

Одна из них создание ОПГ на страницах форума. Про вторую скажу при личной встрече, когда коварно исхитрившись, применив все низменные пороки моей подленькой душонки заманю Вас в столь ненавистный вам Казахстан!!!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14565
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 11:06
#14965
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Цитата:
maxsaf:
Украина докажет, что не избавлялась от русского языка.

украина вроде как и не доказывает никому что не отказалась от русского языка в медиа сфере особенно с 14 года
он не запрещен в украине как хотят нам навязать российский пропагандисты
тоесть хочешь разговаривай на нем в быту но обслуживать, работать или вещать надо на гос языке
если тебе трудно понять почему украинское общество такое представь что франция напала на канаду)
за сколько суток (если не часов) канадская конная полиция ликвидирует французский анклав квебек а французам запретят общаться на своем языке?)) если скажешь что это нонсенс для западного общества напомню что с начала первой мировой все немцы США И британской империи были обязаны встать на учет в полицию, а предтече фбр следило за немцами по всей стране как за шпионами запрещая им передвижение по штатам.
с начала второй мировой всех японцев сша свезли в лагеря как потенциальных шпионов
с начала холодной войны всех кто хоть както сочувствовал ссср начали выгонять из страны либо сажать по шпионским статьям))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3834
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 11:10
#14966
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В конце декабря зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Одессу, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев русскими городами, «как и многие другие временно оккупированные».
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их русскими городами
Если это не агрессия с территориальным захватом земель другого государства, то что это?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14565
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 11:10
#14967
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Цитата:
maxsaf:
Предлагаю компромисс - запустить в Казахстане пакет русскоязычных украинских каналов, и все будут в плюсе.

надо сделать один украинский новостной, один российский новостной и евроньюс какой нибудь
чтобы человек смотря новости об очередной бомбежке городов мог переключать и сравнивать кто как подает это

а то как по харькову и киеву запустили ракеты 28 декабря в росси ни одного кадра не показали попадания в жилые многоэтажки
а как по белгороду ответка прилетела все истерика на всю ивановскую, оооой чёй делается!!! по городам уже бьют!! за чёёёёё это нам та!? мы же по их городам не стреляем!!! памагати!

а так смотря альтернативу у людей может хоть что то в мозгах прояснится что их любимая страна не самая добрая на земле
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14565
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 11:12
#14968
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Цитата:
saba:
Если это не агрессия с территориальным захватом земель другого государства, то что это?

ниче что 2 года россия ведет полномасштабную войну с соседом где по приблизительным меркам в общем уже полегло под 600 тыс человек убитыми и ранеными?
какие могут быть вопросы про агрессию еще?))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.01.24 - 11:13
#14969
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