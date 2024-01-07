Отправлено: - 13:29

maxsaf:

Предлагаю компромисс - запустить в Казахстане пакет русскоязычных украинских каналов, и все будут в плюсе. Недружественно настроенные к северному соседу казахстанцы избавятся от ненавистной пропаганды (перестанут смотреть Карусель ТВ ). Украина докажет, что не избавлялась от русского языка. Русскоговорящие казахстанцы получат топовый контент на родном языке. Кто за?

Цитата:Саба, правильно отметил, альтернатива есть. Сам смотрю по смарт тв передачи, новости на украинской мове (языке), в основном ведущие гарне дивчины (красивые девушки), одна краше другой, как на подбор и создается впечетление, как будто сам в студии нахожусь ❤😍❤.