Отправлено: - 11:17

Филипповна:

Не надо руками махать по чужим фейсам ! Застал ...эээ... симбиоз жены с соседом, не нравится - заявление на развод и т.д.,

Цитата:если в моей квартире посторонний я могу полноправно считать его вором или грабителем и приступить к самообороне своего жильязакон на моей стороне будет если я даже убью постороннего человека в своей квартире то отделаюсь в 90% случаев мягким сроком либо условнымон у меня дома я его не звал там прокуратуре трудно будет доказать что это не самооборона,ну а жена в доле с вором была))(кстати совет если у вас конфликт с соседями на лестничной площадке затяните их в свою квартиру и дверь закройте по всем параметрам если вы соседа побьете это будет самооборона)))) но лучше решать миром конечно