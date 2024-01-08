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≡ Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого это коснется
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48339
Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого это коснется
Отправлено: 08.01.24 - 14:17
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Казахстанские суды собираются наделить правом выселять казахстанцев из их жилищ. Подробнее об этой инициативе рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3303
Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого это коснется
Отправлено: 09.01.24 - 11:04
#15
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Цитата:
самый умный:
а если женщина скалкой любит помахать, поорать, в мужика посудой покидаться и т.п.? Она будет считаться агрессором


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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14565
Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого это коснется
Отправлено: 09.01.24 - 11:17
#16
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Цитата:
Филипповна:
Не надо руками махать по чужим фейсам ! Застал ...эээ... симбиоз жены с соседом, не нравится - заявление на развод и т.д.,

если в моей квартире посторонний я могу полноправно считать его вором или грабителем и приступить к самообороне своего жилья
закон на моей стороне будет если я даже убью постороннего человека в своей квартире то отделаюсь в 90% случаев мягким сроком либо условным
он у меня дома я его не звал там прокуратуре трудно будет доказать что это не самооборона,ну а жена в доле с вором была))
(кстати совет если у вас конфликт с соседями на лестничной площадке затяните их в свою квартиру и дверь закройте по всем параметрам если вы соседа побьете это будет самооборона)))) но лучше решать миром конечно
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