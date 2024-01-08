НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48339
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Отправлено: 08.01.24 - 14:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядчиков пять. И ко всем у главы города есть замечания по тому, как они освобождают Костанай от снега. Вчера ночью аким с заместителем объезжали улицы города.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3303
Re: "Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны...
Отправлено: 08.01.24 - 14:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец, аким! Гонять их всех надо в хвост и гриву!

А прилегающие территории возле поликлиник кто должен очищать? Сегодня утром "посчастливилось" быть на парковке поликлиники №4. Это было что-то! Буксующие машины в разбомбленных сугробах мешали друг другу заехать и выехать. В 4 ряда!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5459
Re: "Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны...
Отправлено: 08.01.24 - 19:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Гонять их всех надо в хвост и гриву!


Наверное ТОЛКУ не будет: - ни от акима города, и не от акима области.

Вчера утром приехал из Астаны и весь день крутился в городе по делам: - так вот - с 9 часов утра и до 17 часов вечера, причём на главных улицах( Абая, Алтынсарина, Баймагамбетова), НЕ видел ни одной СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОЙ техники !!!
Везде - сугробы, проезжая часть стала узкой, разметки не видать.

Вообще завал - полное БЕССИЛИЕ властей, или ПОФИГИЗМ к своей работе !!!

Это ещё ничего: - вечером выехал к себе , в деревню на трассу Рудный-Карабутак: - дорога сплошь в снегу и в гололёде - тоже НИ ОДНОЙ снегоочистительной техники, даже не присыпано песком и солью( у нас что - нету НИ ПЕСКА, НИ СОЛИ ???) - хотя КТО ТО недавно, правда когда НЕ БЫЛО ни снега, ни гололёда - ХВАЛИЛСЯ о якобы приобретённых пескоразбрызгивающих , причём, новых машин и о ЗАПАСЕ необходимого количества песка и соли.

Товарищи акимы- начинайте работать, засучив рукава!!!
Это вам не ключи вручать от бюджетных арендных домов и фотографироваться на камеру ( правда потом скандалы от жильцов по поводу недоделок).
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3834
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Отправлено: 09.01.24 - 10:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
в деревню на трассу Рудный-Карабутак:

Я вчера работал на заправке газовой , как раз по этой трассе. Достали эти всякие роторы и другая техника. Всё боялся, что бочку снегом завалят, раз 5-6 туда-сюда проезжали и снегом на обочину кидались.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3834
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
Отправлено: 09.01.24 - 10:59
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну в смысле не на трассе, а на выезде из города на Рудный.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS