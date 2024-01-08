Отправлено: - 19:22

Козлов я:

Гонять их всех надо в хвост и гриву!

Цитата:Наверное ТОЛКУ не будет: - ни от акима города, и не от акима области.Вчера утром приехал из Астаны и весь день крутился в городе по делам: - так вот - с 9 часов утра и до 17 часов вечера, причём на главных улицах( Абая, Алтынсарина, Баймагамбетова), НЕ видел ни одной СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНОЙ техники !!!Везде - сугробы, проезжая часть стала узкой, разметки не видать.Вообще завал - полное БЕССИЛИЕ властей, или ПОФИГИЗМ к своей работе !!!Это ещё ничего: - вечером выехал к себе , в деревню на трассу Рудный-Карабутак: - дорога сплошь в снегу и в гололёде - тоже НИ ОДНОЙ снегоочистительной техники, даже не присыпано песком и солью( у нас что - нету НИ ПЕСКА, НИ СОЛИ ???) - хотя КТО ТО недавно, правда когда НЕ БЫЛО ни снега, ни гололёда - ХВАЛИЛСЯ о якобы приобретённых пескоразбрызгивающих , причём, новых машин и о ЗАПАСЕ необходимого количества песка и соли.Товарищи акимы- начинайте работать, засучив рукава!!!Это вам не ключи вручать от бюджетных арендных домов и фотографироваться на камеру ( правда потом скандалы от жильцов по поводу недоделок).