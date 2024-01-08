Отправлено: - 16:37

Филипповна:

Так мужа собственности не лишают, а только временно ограничивают, и поэтому продать без его согласия низзя! аяяяй!

Цитата:а зачем его вообще временно ограничивать не пойму?избил тебя муж, снимаешь побои, пишешь заявление на развод и в полицию, мужа садят за побои либо он платит штраф а ты уходишь к маме если квартира куплена до бракаесли куплена в браке через суд добиваешься раздела и продаешь свою частьа так получается дебилизмприехал мужик с вахты, дома у него жена с соседом он обоим раздает люлейжена бежит снимает побои, мужика убирают в бомжатник а жена дальше с соседом в его хате куролеситмужика отпускают он опять застает их в своей квартире и все по кругу))