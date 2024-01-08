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≡ Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого это коснется
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48338
Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого это коснется
Отправлено: 08.01.24 - 14:17
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Казахстанские суды собираются наделить правом выселять казахстанцев из их жилищ. Подробнее об этой инициативе рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
117
Re: Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого...
Отправлено: 08.01.24 - 14:17
#1
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Давно бы так ! Дебошир лупцует жену и детей, они бегут куда придётся, а он панует в квартире . Только меня терзают смутные сомнения - сможет ли полиция защитить семью от набегов их " разудалого главы" ?
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
100
Re: Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого...
Отправлено: 08.01.24 - 14:27
#2
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До этого все стояли на страже жилья- это последнее чего может касаться суд.. А теперь- раз временно выселил, второй раз, забомжевал владелец, пропал- и квартиру можно отжать. Ой чувствую судебники и полисмены только этому рады будут)))
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
100
Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого это коснется
Отправлено: 08.01.24 - 14:29
#3
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А просто развестись и разменяться проблемно? Здесь все законы на стороне жены, вплоть до УК
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
3
Re: Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого...
Отправлено: 08.01.24 - 15:43
#4
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До того как детородный орган будет готов создавать себе подобных, нужно владельцу этого органа тысячу раз подумать насчет брака,сожительства, создания семьи, если любишь пиво, другие спиртные напитки, не работаешь, живя на кредиты или привык жить за счет родителей, нет жилья, нет условий для рождения и воспитания ребенка, нет кандидаток в жены в это не коммунистическое время! При наличии которых как раз, они будут вести в полицию, к судебным разбирательствам! Принуждение, наказание будут шагать вместе с вами, если голова бестолковая!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14561
Re: Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого...
Отправлено: 08.01.24 - 16:16
#5
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классно
теперь к примеру такая ситуация
жена бежит в полицию и показывает синяки на теле сделанные ей самой
по факту побоев ничего не понимающего мужика выселяют в бомжатник
жена распродает имущество и уезжает)
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
117
Re: Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого...
Отправлено: 08.01.24 - 16:32
#6
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Цитата:
abaika95:
жена распродает имущество и уезжает)
Так мужа собственности не лишают, а только временно ограничивают, и поэтому продать без его согласия низзя! аяяяй!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14561
Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого это коснется
Отправлено: 08.01.24 - 16:37
#7
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Цитата:
Филипповна:
Так мужа собственности не лишают, а только временно ограничивают, и поэтому продать без его согласия низзя! аяяяй!

а зачем его вообще временно ограничивать не пойму?
избил тебя муж, снимаешь побои, пишешь заявление на развод и в полицию, мужа садят за побои либо он платит штраф а ты уходишь к маме если квартира куплена до брака
если куплена в браке через суд добиваешься раздела и продаешь свою часть


а так получается дебилизм
приехал мужик с вахты, дома у него жена с соседом он обоим раздает люлей
жена бежит снимает побои, мужика убирают в бомжатник а жена дальше с соседом в его хате куролесит
мужика отпускают он опять застает их в своей квартире и все по кругу))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6582
Re: Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого...
Отправлено: 08.01.24 - 17:15
#8
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Эти либеральные виды наказания как штрафы или ограничения доступа или свободы , ничего хорошего нет. Надо решать кардинально,по старинке, собрать зевак на площади, доставить виновного и прилюдно высечь розгами, количество ударов соответствует мрп на день наказания.
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
100
Re: Суды смогут временно выселять казахстанцев из жилья: кого...
Отправлено: 08.01.24 - 17:36
#9
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Цитата:
приехал мужик с вахты, дома у него жена с соседом он обоим раздает люлей
жена бежит снимает побои, мужика убирают в бомжатник а жена дальше с соседом в его хате куролесит
мужика отпускают он опять застает их в своей квартире и все по кругу))

Источник:

самое прикольное- судьи вряд ли будут разбираться в причинах- есть факт- получи!!!
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