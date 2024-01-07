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Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48338
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 11:15
История становится политикой, опрокинутой в прошлое, когда сознательно, либо по недомыслию бередят старые раны. С пеной у рта кричат о великих деяниях и подвигах далеких предков или чьих-то злодействах.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3829
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 20:21
Цитата:
Цитата:
сайлау курманов:
Вы оба одного поля ягоды. Лишь бы огульно охайть ,никакой конкретики....
Вы оба одного поля ягоды. Лишь бы огульно охайть ,никакой конкретики....
Цитата:
сайлау курманов:
Нет на вас сотрудника ФСБ,который в стиле НКВД мог бы объяснить
Нет на вас сотрудника ФСБ,который в стиле НКВД мог бы объяснить
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2015
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 21:11
Я вижу, что идет отклонение от темы обсуждаемой статьи. Переходящее в обсуждение личностей комментаторов. Далее будем удалять.
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 21
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 22:45
Да о чем эта статья? Кто нить объяснит. За КПСС, за Союз? Ну зачем так витиевато...
Имейте мужество сказать, что Вам не нравится сейчас, и что, Вам нравится в прошлом.
Мы это обсудим, в меру своих способностей и ума.
Имейте мужество сказать, что Вам не нравится сейчас, и что, Вам нравится в прошлом.
Мы это обсудим, в меру своих способностей и ума.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 789
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 08.01.24 - 02:20
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14561
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 08.01.24 - 10:33
историю пишут победители
ссср развалился-проиграл
все значит можно писать все что угодно вплоть до небылиц-проигравший всеровно уже не ответит)
гитлервская германия проиграла и что то хорошее про нее писать это табу
и ниче что мощь современной ФРГ на 90% основана на индустриализации проведенной гитлером в 30ые,сеть автобанов по всей стране это тоже заслуга гитлера а немецкие большие компании получили свой капитал от завоеваний нацистов а часть вообще открыто поднялась на использовании рабов на своих заводах))
ктонибудь может сейчас из акционеров компании вольксваген,бмв или порш выйти и сказать-спасибо гитлеру за то что создал гос заказ на машины и движки нашего бренда во время войны от чего бренд стал крупнейшим концерном автомобилестроения?))
когданибудь лет через 100 может придут к общему знаменателю а пока идет буйство историзма
ссср развалился-проиграл
все значит можно писать все что угодно вплоть до небылиц-проигравший всеровно уже не ответит)
гитлервская германия проиграла и что то хорошее про нее писать это табу
и ниче что мощь современной ФРГ на 90% основана на индустриализации проведенной гитлером в 30ые,сеть автобанов по всей стране это тоже заслуга гитлера а немецкие большие компании получили свой капитал от завоеваний нацистов а часть вообще открыто поднялась на использовании рабов на своих заводах))
ктонибудь может сейчас из акционеров компании вольксваген,бмв или порш выйти и сказать-спасибо гитлеру за то что создал гос заказ на машины и движки нашего бренда во время войны от чего бренд стал крупнейшим концерном автомобилестроения?))
когданибудь лет через 100 может придут к общему знаменателю а пока идет буйство историзма
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1321
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 08.01.24 - 12:29
Цитата:
Еще был принят и реализован "План Маршалла" и к 1951 году, всего через шесть лет после окончания войны и через три года после введения немецкой марки в обращение, экономика Западной Германии показывала положительное сальдо экспорта, что быстро привело к существенному накоплению ее валютных резервов.
abaika95:
ниче что мощь современной ФРГ на 90% основана на индустриализации проведенной гитлером в 30ые
ниче что мощь современной ФРГ на 90% основана на индустриализации проведенной гитлером в 30ые
Еще был принят и реализован "План Маршалла" и к 1951 году, всего через шесть лет после окончания войны и через три года после введения немецкой марки в обращение, экономика Западной Германии показывала положительное сальдо экспорта, что быстро привело к существенному накоплению ее валютных резервов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14561
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 08.01.24 - 16:00
Цитата:
кредиты по плану маршалла выдавались ФРГ в основном для восстановлении промышленности созданной гитлером
промышленную и логистическую базу в германии создал гитлер а на нее уже дальше наращивали дополнительные мощности
рабочие завода фольксваген интересно часто о нем вспоминают в положительном ключе что он обеспечил их работой?)))
да даже вся военная мощь ФРГ это остатки вермахта- танки леопард это продолжение моделей тигра и пантеры 1943 года, популярный во всем мире автомат хеклер кок это продолжение модели МП41, даже пулемет у немцев в бундесвере до сих пор тот же МГ42))
YESNO:
Еще был принят и реализован "План Маршалла"
Еще был принят и реализован "План Маршалла"
кредиты по плану маршалла выдавались ФРГ в основном для восстановлении промышленности созданной гитлером
промышленную и логистическую базу в германии создал гитлер а на нее уже дальше наращивали дополнительные мощности
рабочие завода фольксваген интересно часто о нем вспоминают в положительном ключе что он обеспечил их работой?)))
да даже вся военная мощь ФРГ это остатки вермахта- танки леопард это продолжение моделей тигра и пантеры 1943 года, популярный во всем мире автомат хеклер кок это продолжение модели МП41, даже пулемет у немцев в бундесвере до сих пор тот же МГ42))
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