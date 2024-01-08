Re: "Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны...

Отправлено: - 14:42

Молодец, аким! Гонять их всех надо в хвост и гриву!



А прилегающие территории возле поликлиник кто должен очищать? Сегодня утром "посчастливилось" быть на парковке поликлиники №4. Это было что-то! Буксующие машины в разбомбленных сугробах мешали друг другу заехать и выехать. В 4 ряда!