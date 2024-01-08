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"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
"Понедельник, вторник, среда - за три дня вы должны очистить город!" - Аким Костаная сделал предупреждение подрядчикам
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