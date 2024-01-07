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≡  Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48336
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 11:15
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История становится политикой, опрокинутой в прошлое, когда сознательно, либо по недомыслию бередят старые раны. С пеной у рта кричат о великих деяниях и подвигах далеких предков или чьих-то злодействах.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3829
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 20:21
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Вы оба одного поля ягоды. Лишь бы огульно охайть ,никакой конкретики....

Цитата:
сайлау курманов:
Нет на вас сотрудника ФСБ,который в стиле НКВД мог бы объяснить
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2015
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 21:11
#16
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Я вижу, что идет отклонение от темы обсуждаемой статьи. Переходящее в обсуждение личностей комментаторов. Далее будем удалять.
Профайл Посетить вебсайт
m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
21
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 22:45
#17
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Да о чем эта статья? Кто нить объяснит. За КПСС, за Союз? Ну зачем так витиевато...
Имейте мужество сказать, что Вам не нравится сейчас, и что, Вам нравится в прошлом.
Мы это обсудим, в меру своих способностей и ума.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
789
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 08.01.24 - 02:20
#18
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14558
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 08.01.24 - 10:33
#19
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историю пишут победители
ссср развалился-проиграл
все значит можно писать все что угодно вплоть до небылиц-проигравший всеровно уже не ответит)
гитлервская германия проиграла и что то хорошее про нее писать это табу
и ниче что мощь современной ФРГ на 90% основана на индустриализации проведенной гитлером в 30ые,сеть автобанов по всей стране это тоже заслуга гитлера а немецкие большие компании получили свой капитал от завоеваний нацистов а часть вообще открыто поднялась на использовании рабов на своих заводах))
ктонибудь может сейчас из акционеров компании вольксваген,бмв или порш выйти и сказать-спасибо гитлеру за то что создал гос заказ на машины и движки нашего бренда во время войны от чего бренд стал крупнейшим концерном автомобилестроения?))
когданибудь лет через 100 может придут к общему знаменателю а пока идет буйство историзма
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1321
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 08.01.24 - 12:29
#20
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Цитата:
abaika95:
ниче что мощь современной ФРГ на 90% основана на индустриализации проведенной гитлером в 30ые

Еще был принят и реализован "План Маршалла" и к 1951 году, всего через шесть лет после окончания войны и через три года после введения немецкой марки в обращение, экономика Западной Германии показывала положительное сальдо экспорта, что быстро привело к существенному накоплению ее валютных резервов.
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