Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?

Отправлено: - 10:33

историю пишут победители

ссср развалился-проиграл

все значит можно писать все что угодно вплоть до небылиц-проигравший всеровно уже не ответит)

гитлервская германия проиграла и что то хорошее про нее писать это табу

и ниче что мощь современной ФРГ на 90% основана на индустриализации проведенной гитлером в 30ые,сеть автобанов по всей стране это тоже заслуга гитлера а немецкие большие компании получили свой капитал от завоеваний нацистов а часть вообще открыто поднялась на использовании рабов на своих заводах))

ктонибудь может сейчас из акционеров компании вольксваген,бмв или порш выйти и сказать-спасибо гитлеру за то что создал гос заказ на машины и движки нашего бренда во время войны от чего бренд стал крупнейшим концерном автомобилестроения?))

когданибудь лет через 100 может придут к общему знаменателю а пока идет буйство историзма