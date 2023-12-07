Тут не соглашусь, свечи и соль конечно хорошо, при этом поры закрыты, особо окисать не получиться. Если роговой слой, омертвевшие клетки убрать мочалкой, тогда шлаки, тем более вместе с солью могут обратно всосаться (обратный осмос). В бане, после парной каждый раз приняв душ и всё смываешь. Следует учесть, что у человека в период посещения бани, до полторы литра пота из организма выделяется. В ванне особо не потеешь.
Кайрат я если честно не хочу спорить . Да я знаю много ребят которые жить не могут без бани. Я просто сказал что мне по душе домашняя ванна. Наверно это потому что я устаю и так от мужского коллектива на работе. Да я и в баню хожу с колегами. Но дома хочется по быть одному . Принять ванну. Раслабиться .
Vit: Европейцы стали больше посещать частные бани а не общественные. Общественные это уже вчерашний день.
Цитата:
Kairat stayer: Тут не соглашусь, свечи и соль конечно хорошо, при этом поры закрыты, особо окисать не получиться. Если роговой слой, омертвевшие клетки убрать мочалкой, тогда шлаки, тем более вместе с солью могут обратно всосаться (обратный осмос). В бане, после парной каждый раз приняв душ и всё смываешь. Следует учесть, что у человека в период посещения бани, до полторы литра пота из организма выделяется. В ванне особо не потеешь.
Конечно есть выход, для тех кто не ходит в баню, советую опыт японцев. У них в разные времена были чаны (до 55 градусов вода нагревается) где они окисали, потея (Юя, эдо, ныне сэнто). Они раньше по религиозным убеждениям буддистов, не употребляли мыло, на его изготовление идут убитые животные.
Скоро опишу процедуру принятия ванны по японский, в наших условиях, пока анонсирую.
Vit: Да я знаю много ребят которые жить не могут без бани. Я просто сказал что мне по душе домашняя ванна. Наверно это потому что я устаю и так от мужского коллектива на работе. Да я и в баню хожу с колегами. Но дома хочется по быть одному . Принять ванну. Раслабиться .
Kairat stayer: Выше говорили про детоксикацию, помощь банного жара почкам, что через поры выводятся шлаки. Если в целом говорить о здоровом образе жизни, ниже по ссылке, в видео доктор Елена Борисовна Пшинник, на мой взгляд, понятно разъясняет про безалкогольную жировую печень, профилактику заболевания. В частности о необходимости умеренной двигательной активности, уменьшения потребления углеводов, увеличение потребления клетчатки, лично я бы добавил, что следует ещё уменьшить стрессы. хотя бы постараться. Со слов Елены Борисовны заболевают не много граждан, лучше конечно в ту группу не попадать. Также ссылаясь на исследования учёных, также отмечает, что жировой гепатоз, в том числе повышенные гормоны инсулина и глюкозы в крови, уменьшают человеческую жизнь до 20 лет. Следующий раз выслушаем советы доктора, как избавляться от жира в печени, конечно советы практикующих врачей в ютубе не панацея и не инструкции к скорейшему применению и.т.д. чтобы не навредить.
Ниже по ссылке с 11 минуты в видео, советы практикующего врача. При этом, не в коем случае, как отмечено выше, не следует заниматься самолечением, без обращения к квалифицированному доктору, дальнейшей диагностики (УЗИ, КТ и.т.д.).
Был такой забавный случай. Решил однажды свалить к себе в деревню откуда родом, кровь позвала. Дал объявление о продаже дома на олх, пришли люди смотреть, я им рассказываю, показываю и когда дошли до бани, что-то внутри екнула- а как же я буду без своей родной бани? которую сам же собрал по крупинке. И хорошо что у этих людей(покупатели) не хватало денег, в рассрочке отказал.
Будет интересно для тех граждан, которые ведут здоровый образ жизни, речь ниже будет идти про сон. Следует отметить, на форуме, отдельные не особо грамотные "грамотеи", когда ранее, в вечернее время суток отмечал, что соблюдаю режим дня и нужно ложиться спать, реагировали сарказмом и насмешками.
Ниже в видео врач сомнолог, конечно не Нобелевский лауреат, а доктор медицинских наук Роман Вячеславович Бузунов, разъясняет, как можно перестраивать организм, сдвигать циркадные ритмы и.т.д. Даёт практические советы, как это сделать в повседневной жизни. Информация важна для тех у кого ненормированный рабочий день, сменная работа и.т.д.
В качестве ликбеза, отмечают, что раздел медицины и нейробиологии - сомнология, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека, активно развивается последние три десятилетия, на настоящий момент предметом её изучения является порядка 90 различных нарушений сна. Про выработку гормонов: мелатонина и кортизола, многие знают. Так, мелатонин гормон сна, вырабатывается в темноте, помогает человеку заснуть. Под воздействием света выработка мелатонина уменьшается, организм готовится к пробуждению. Кортизол отвечает за мобилизацию организма, когда интенсивность света повышается, начинает вырабатываться этот гормон, мы просыпаемся.
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