Отправлено: - 10:37

Vit:

Европейцы стали больше посещать частные бани а не общественные. Общественные это уже вчерашний день.

Kairat stayer:

Тут не соглашусь, свечи и соль конечно хорошо, при этом поры закрыты, особо окисать не получиться. Если роговой слой, омертвевшие клетки убрать мочалкой, тогда шлаки, тем более вместе с солью могут обратно всосаться (обратный осмос). В бане, после парной каждый раз приняв душ и всё смываешь. Следует учесть, что у человека в период посещения бани, до полторы литра пота из организма выделяется. В ванне особо не потеешь.

Цитата:Цитата:Конечно есть выход, для тех кто не ходит в баню, советую опыт японцев. У них в разные времена были чаны (до 55 градусов вода нагревается) где они окисали, потея (Юя, эдо, ныне сэнто). Они раньше по религиозным убеждениям буддистов, не употребляли мыло, на его изготовление идут убитые животные.Скоро опишу процедуру принятия ванны по японский, в наших условиях, пока анонсирую.