Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в Рудном?
Отправлено: 06.01.24 - 19:39
В пресс-службе суда также добавили, что при назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого - чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие у него пятерых малолетних детей. Читать новость
" суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого - ... наличие у него пятерых малолетних детей" Опаньки ! И тут вдруг зима ! Нарушитель до этого поди не знал, что у него 5 детей и их надо кормить, поэтому закон надо бы соблюдать, или нет? Если ему было пофик на своих детишек, почему суд должен это учитывать?
а также отсутствие материальных претензий со стороны потерпевшего Я дико извиняюсь,мне очень не ловко допустить даже такую мысль, однако возможно ли потерпевшим заполучить претензии до выноса решения суда, очень странно, человек мог сорваться с капота и быть задавлены отцом пятерых детей, я такого милосердия вижу впервые со стороны гарных хлопцев. Ещё раз извините...
......и правильно что помиловали т.е. не посадили кто будет пять ртов кормить,жена то сама не осилит а от государства помощи никакой,так нарожал детишек пусчай сам кормит и воспитывает,правильное решение вынес суд.
родом из Шанхая2022: ...и правильно что помиловали
Вы там ему свой адресок скиньте и место, где деньги лежат, пусть ночью с кистенём наведается, ему ж детей кормить надо, а их много, пока это он честным трудом на них заработает, а так -живенько вас по кумполу и детишкам на молочишко ! А там гляди и шестого народят - чтобы миловать снова.
Не должно быть слова "прокатил", а здесь присутствует слово "покушение на жизнь сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей"! До сих пор не могу понять, почему полицейский сразу же не применил табельное оружие, поскольку преступник наехал на него специально! Надо полицейских учить когда и в каких ситуациях, в соответствии с нормами закона, без боязни быть привлеченным к ответственности, применять оружие! Гуманностью, справедливый Казахстан не построишь!
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