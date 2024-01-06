Отправлено: - 14:50

родом из Шанхая2022:

...и правильно что помиловали

Цитата:Вы там ему свой адресок скиньте и место, где деньги лежат, пусть ночью с кистенём наведается, ему ж детей кормить надо, а их много, пока это он честным трудом на них заработает, а так -живенько вас по кумполу и детишкам на молочишко ! А там гляди и шестого народят - чтобы миловать снова.