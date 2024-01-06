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≡ Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в Рудном?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48336
Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в Рудном?
Отправлено: 06.01.24 - 19:39
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В пресс-службе суда также добавили, что при назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого - чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие у него пятерых малолетних детей.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
115
Re: Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в...
Отправлено: 06.01.24 - 19:39
#1
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" суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого - ... наличие у него пятерых малолетних детей" Опаньки ! И тут вдруг зима ! Нарушитель до этого поди не знал, что у него 5 детей и их надо кормить, поэтому закон надо бы соблюдать, или нет? Если ему было пофик на своих детишек, почему суд должен это учитывать?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1573
Re: Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в...
Отправлено: 06.01.24 - 20:19
#2
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Цитата:
чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие у него пятерых малолетних детей.

Источник:
А руками он что может делать?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26144
Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в Рудном?
Отправлено: 06.01.24 - 21:13
#3
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Оказывается, что проехаться на капоте
автомобиля, для жизни - это не опасно... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6581
Re: Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в...
Отправлено: 06.01.24 - 22:10
#4
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а также отсутствие материальных претензий со стороны потерпевшего
Я дико извиняюсь,мне очень не ловко допустить даже такую мысль, однако возможно ли потерпевшим заполучить претензии до выноса решения суда, очень странно, человек мог сорваться с капота и быть задавлены отцом пятерых детей, я такого милосердия вижу впервые со стороны гарных хлопцев. Ещё раз извините...
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m
§ mks2703
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
21
Re: Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в...
Отправлено: 06.01.24 - 22:50
#5
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Самый гуманный суд в мире. Что-то здесь не так. Надо еще раз прочитать текст. Может между строк что пропустил?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
789
Re: Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в...
Отправлено: 06.01.24 - 23:16
#6
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......и правильно что помиловали т.е. не посадили кто будет пять ртов кормить,жена то сама не осилит а от государства помощи никакой,так нарожал детишек пусчай сам кормит и воспитывает,правильное решение вынес суд.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
115
Re: Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в...
Отправлено: 07.01.24 - 14:50
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
...и правильно что помиловали
Вы там ему свой адресок скиньте и место, где деньги лежат, пусть ночью с кистенём наведается, ему ж детей кормить надо, а их много, пока это он честным трудом на них заработает, а так -живенько вас по кумполу и детишкам на молочишко ! А там гляди и шестого народят - чтобы миловать снова.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3829
Re: Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в...
Отправлено: 07.01.24 - 15:39
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
не посадили

Идиотов строго не судят. К ним всегда во все времена и во всех государствах относились снисходительно
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абике
§ абике
(Пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
2
Re: Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в...
Отправлено: 08.01.24 - 11:07
#9
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Не должно быть слова "прокатил", а здесь присутствует слово "покушение на жизнь сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей"! До сих пор не могу понять, почему полицейский сразу же не применил табельное оружие, поскольку преступник наехал на него специально! Надо полицейских учить когда и в каких ситуациях, в соответствии с нормами закона, без боязни быть привлеченным к ответственности, применять оружие! Гуманностью, справедливый Казахстан не построишь!
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