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В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые автомобили
В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые автомобили
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48336
В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые автомобили
Отправлено: 07.01.24 - 20:22
В Казахстане в этом году подешевеют новые автомобили. Такой прогноз сделали автоэксперты. По их словам, в прошлом году отечественный авторынок рекордно вырос, и сейчас в этой сфере большая конкуренция, передает Tengrinews.kz со ссылкой
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Re: В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые...
Отправлено: 07.01.24 - 20:22
Говорят, очень много завозят авто на электротяге, однако судя по коротким видосам в интернете, сей продукт на нашу зимнюю стужу совсем не приспособлен, ибо заряд рассчитанный на пробег триста км, кончается очень быстро не дотягивая и половину и до пункта зарядки. Однако, ещё говорят, экономия очень большая и затрат на запчасти или поломки в пути практически сведены на нуль
Re: В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые...
Отправлено: 07.01.24 - 20:26
В связи с чем на юге страны авторынки вынуждены сбросить цену весомо, отдавая авто совсем за бесценок. Например, подержанный Фольксваген 94 года, то бишь пассат совсем недавно просили от двух лямов,а теперь за полтора. В этом ключе и дорогие авто. Наши многие знакомые ринулись скупать , посмотрим что будет
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1321
В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые автомобили
Отправлено: 07.01.24 - 21:16
Цитата:
Да эти авто стояли возле Хоргоса. Ждали автовоз. Их выгнали с СВХ и оставили на трассе. Автовоз потом едет собирает.
Еще про педаль осталось кому то написать.
сайлау курманов:
судя по коротким видосам в интернете, сей продукт на нашу зимнюю стужу совсем не приспособлен,
судя по коротким видосам в интернете, сей продукт на нашу зимнюю стужу совсем не приспособлен,
Да эти авто стояли возле Хоргоса. Ждали автовоз. Их выгнали с СВХ и оставили на трассе. Автовоз потом едет собирает.
Еще про педаль осталось кому то написать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34872
Re: В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые...
Отправлено: 07.01.24 - 21:39
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 34872
Re: В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые...
Отправлено: 07.01.24 - 21:44
Цитата:
В 20м вроде 70ка
В 24м 80ка.
Или я считать не умею до пяти, или не понимаю в автомобилях..
Например, если мы возьмем марку Тоyota Camry, то эти автомобили не обновляются до пяти лет.
В 20м вроде 70ка
В 24м 80ка.
Или я считать не умею до пяти, или не понимаю в автомобилях..
В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые автомобили
Отправлено: 07.01.24 - 22:34
Цитата:
С чего ты взял, что джекичан самый патриотичный? JAC JS4, который Москвич3 самый импортозамещенный (*сарказм*). Ну и линейка тульских хавалов наше все
111:
В России между прочим самый патриотичный автомобиль.
В России между прочим самый патриотичный автомобиль.
С чего ты взял, что джекичан самый патриотичный? JAC JS4, который Москвич3 самый импортозамещенный (*сарказм*). Ну и линейка тульских хавалов наше все
В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые автомобили
Отправлено: 07.01.24 - 22:37
Цитата:
Это не самое главное. Деградация батареи при таких морозах - скорый путь к замене. В нынешних реалиях 50% стоимости авто.
сайлау курманов:
ибо заряд рассчитанный на пробег
ибо заряд рассчитанный на пробег
Это не самое главное. Деградация батареи при таких морозах - скорый путь к замене. В нынешних реалиях 50% стоимости авто.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 789
Re: В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые...
Отправлено: 08.01.24 - 01:48
.......все должны пересесть на электроавто как в свободной европе чем мы хуже их всё будем делать как европейцы.
L
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.02.13
- Сообщений:
- 353
Re: В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые...
Отправлено: 08.01.24 - 10:20
Все проще. В РФ переизбыток авто на складах. Они теперь не скупают наши авто так массово как годом ранее.
Сюда же надо добавить то, что большинство новых покупателей сейчас будут "желать" авто 2024 года выпуска. Соответственно авто 2022 и 2023 года пойдёт по скидке.
На самом деле такое каждый год в первые 2-3 месяца нового года (ажиотаж из-за РФ, если конечно в расчёт не брать).
Может конечно народ наш стал меньше брать авто в кредит, но это сказка конечно же
Сюда же надо добавить то, что большинство новых покупателей сейчас будут "желать" авто 2024 года выпуска. Соответственно авто 2022 и 2023 года пойдёт по скидке.
На самом деле такое каждый год в первые 2-3 месяца нового года (ажиотаж из-за РФ, если конечно в расчёт не брать).
Может конечно народ наш стал меньше брать авто в кредит, но это сказка конечно же
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 2
Re: В Казахстане спрогнозировали снижение цен на новые...
Отправлено: 08.01.24 - 10:29
Рынок насыщен авто! Теперь авто становится роскошью, а не средством передвижения! Рынок перегрет старыми авто, а купить новый авто, это все равно, что не купить квартиру! Выбор небольшой и да, сейчас дураков нет!
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