Re: Успехи и неудачи, команды и тренеры - «Наша Газета» подводит...

Отправлено: - 10:28

В ноябре стало известно, что двукратная чемпионка Казахстана по боксу, мастер спорта РК Владислава КУХТА, тренирующаяся под руководством Акзама Барлыбаева, больше не будет представлять на турнирах не только Костанайскую область, но и Казахстан...

И вот в декабре Владислава Кухта вновь заявила о себе, поднявшись на высшую ступеньку пьедестала по итогам чемпионата… Венгрии. Отныне экс-костанайка представляет на международных турнирах эту страну, сменив спортивное гражданство.



В прошлом году осенью, когда бегал на набережной возле школы бокса по Гашека, встретил Акзама, в ходе беседы, он сказал, что скоро наверное поедет работать в Венгрию. Получается всё сложилось, как было задумано. Владиславе, нужно усердно готовится и постараться завоевать лицензию на олимпийские игры в Париж! Отмечают, что международный турнир, на котором будут разыграны лицензии состоится в феврале.