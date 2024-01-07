Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?

Отправлено: - 22:45

Да о чем эта статья? Кто нить объяснит. За КПСС, за Союз? Ну зачем так витиевато...

Имейте мужество сказать, что Вам не нравится сейчас, и что, Вам нравится в прошлом.

Мы это обсудим, в меру своих способностей и ума.