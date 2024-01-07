Отправлено: - 21:44

Например, если мы возьмем марку Тоyota Camry, то эти автомобили не обновляются до пяти лет.

Цитата:В 20м вроде 70каВ 24м 80ка.Или я считать не умею до пяти, или не понимаю в автомобилях..