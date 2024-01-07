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≡  Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48336
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 11:15
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История становится политикой, опрокинутой в прошлое, когда сознательно, либо по недомыслию бередят старые раны. С пеной у рта кричат о великих деяниях и подвигах далеких предков или чьих-то злодействах.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3829
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 20:21
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Вы оба одного поля ягоды. Лишь бы огульно охайть ,никакой конкретики....

Цитата:
сайлау курманов:
Нет на вас сотрудника ФСБ,который в стиле НКВД мог бы объяснить
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2015
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 21:11
#16
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Я вижу, что идет отклонение от темы обсуждаемой статьи. Переходящее в обсуждение личностей комментаторов. Далее будем удалять.
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