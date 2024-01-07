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≡  Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48335
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 11:15
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История становится политикой, опрокинутой в прошлое, когда сознательно, либо по недомыслию бередят старые раны. С пеной у рта кричат о великих деяниях и подвигах далеких предков или чьих-то злодействах.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6578
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 11:15
#1
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На тиктоке только и говорят об этой проблеме, видимо других нет. Новоиспеченные спикеры и блогеры на стримах в прямом эфире с пеной у рта доказывают каждой аудитории о своем видении данной теме, а именно про плохое советское и распрекрасно буржуазно-капиталистическое. Я как современник увидевший прелести и того и другого могу заключить только об одном. Да, были перегибы,недостатки при коммунистах, но сама идея безклассового общества, где все недра и производства принадлежат народу, где все равны в правах с бесплатным обучением и социальными гарантиями, пожалуй не было такого во всей истории человечества. Это много стоит, каждой нации по республике, резкий подъем там экономики и культуры, и самое главное американский гегемон вел себя прилично.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34870
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 11:25
#2
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Цитата:
Но для чего нам, сегодняшним, оглядываться на далекое и недавнее прошлое?

Цитата:
тому, что бушевал не только в Казахстане, но и в Поволжье, Украине. Трагедия страшная. Но е

Что мне нравится в наших авторах, это то, что они помнят только о фашистах, о прошлом, профессионально увиливая о сегодняшней бойне, где гибнут сотни тысяч человек, в том числе и наших бывших казахстанцев.
Боясь дать свою оценку происходящему сегодня.
Почему, тов. Бондаренко, призывая забыть прошлое, не хочет видеть того, что творится у него под боком?
Поддерживает ли он сегодняшний фашизм, сегодняшнюю войну между нашими двумя братскими народами или он против нее?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
115
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 14:42
#3
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111:
Поддерживает ли он сегодняшний фашизм,[/quote Да в каком месте статьи вы можете обнаружить посыл, что автор выступает с поддержкой фашистов Бендеры , Шухевича и иже с ними ? Очень правильная и своевременная статья - об ответственности СМИ и отдельных медийных лиц за честное и правдивое освещение прошлых и нынешних событий.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3828
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 15:48
#4
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Несколько раз перечитал и не понял мысли уважаемого профессора. Юрий Яковлевич а в чём суть вопроса? Смысл статьи? Не давать оценку прошедшему? Подвергнуть всё забвению? Или дать волю только профессиональным историкам и потом жить только с их мнением, возведя его в абсолют? Но мы же помним и Краткий курс и историю КПСС писали профессиональные историки. Да и над теорией фашизма трудилось немало блестящих учёных и философов. Я в растерянности!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34870
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 16:10
#5
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Цитата:
Филипповна:
каком месте статьи вы можете обнаружить посыл, что автор выступает с поддержкой фашистов Бендеры ,

Где ты это увидела в моем комментарии?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34870
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 16:12
#6
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Цитата:
saba:
Не давать оценку прошедшему? Подвергнуть всё забвению?

Да, про фашизм надо забыть, только профессионалам помнить, чтоб не видеть и не обращать внимание на то, что сегодня творится и какое безумие войны.
Очень правильная страусинная позиция..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6578
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 18:27
#7
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помнят только о фашистах, о прошлом, профессионально увиливая о сегодняшней бойне, 
Нет на вас сотрудника ФСБ,который в стиле НКВД мог бы объяснить что идёт зачистка русских земель от фашистских и бандеровских прихвостней, ибо нам детям и внукам ветеранов той войны было бы очень стыдно...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3828
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 18:33
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
зачистка русских земель от фашистских и бандеровских прихвостней,

Где русские земли в Украине? И Вы там были чтобы голословно утверждать? Там люди погибают, а Вы здесь измышления ящика повторяете.И до какой степени зачищать будете, до полного уничтожения населения? В светлый праздник как то писать про зачистку(убийства) совсем не комильфо!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34870
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 19:04
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
ачистка русских земель от фашистских и бандеровских прихвостней, ибо нам детям и

У тебя там хоть кто то из близких воюет?
У меня пропал племянник, которого бросили на мясные штурмы в луганской области такие вот, которые возомнили что это их земли.
Что ты теперь моей сестре скажешь, правильно что сгинул там на войне?
Почему своих не отправишь, раз такой умный?
В такой праздник, желать смерти, это неправильно.

[Исправлено: 111, 07.01.2024 - 19:05]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6578
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 19:08
#10
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Где русские земли в Украине
Нас в школе учили, Русь изначально идёт из Киева, неужели советская пропаганда обманула нас. Это могут подтвердить исторические факты. Или опять что-то не так.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6578
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 19:11
#11
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У тебя там хоть кто то из близких воюет?
Этой осенью племянника в Башкирии похоронили, ещё двое на фронте, что теперь мне остаётся делать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3828
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 19:17
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
исторические факты.

Давайте на завтра перенесём и разберём все исторические факты.Цитата:
сайлау курманов:
ещё двое на фронте,

Это не фронт, а СВО! Наверное ещё по контракту?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34870
Юрий БОНДАРЕНКО: Для чего поминать прошлое?
Отправлено: 07.01.24 - 19:32
#13
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Цитата:
сайлау курманов:
Этой осенью племянника в Башкирии похоронили,

И ты этому радуешься, что у тебя там просто так погибают дети?
Ну нормальный такой дядя..
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