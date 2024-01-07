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≡ Успехи и неудачи, команды и тренеры - «Наша Газета» подводит спортивные итоги 2023 года в традиционных номинациях
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48335
Успехи и неудачи, команды и тренеры - «Наша Газета» подводит спортивные итоги 2023 года в традиционных номинациях
Отправлено: 07.01.24 - 17:25
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Лучшие из лучших, по мнению «НГ», стали лауреатами традиционных номинаций «Спортсмен года», «Тренер года», «Команда года» и «Открытие года». Также были отмечены «Событие года», «Потеря года» и «Неудача года».
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3300
Re: Успехи и неудачи, команды и тренеры - «Наша Газета» подводит...
Отправлено: 07.01.24 - 17:25
#1
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Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1200
Re: Успехи и неудачи, команды и тренеры - «Наша Газета» подводит...
Отправлено: 07.01.24 - 17:30
#2
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пожелание девушкам, молодым женщинам в спорте:
Желаю вам народить побольше детей, зачем вам эти удары, ведь ничего не проходит бесследно...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3828
Re: Успехи и неудачи, команды и тренеры - «Наша Газета» подводит...
Отправлено: 07.01.24 - 18:39
#3
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Цитата:
Козлов я:

Как раз таки наша сборная по футболу в этом году очень порадовала!!!
Профайл
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