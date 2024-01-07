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Но для чего нам, сегодняшним, оглядываться на далекое и недавнее прошлое?

тому, что бушевал не только в Казахстане, но и в Поволжье, Украине. Трагедия страшная. Но е

Цитата:Цитата:Что мне нравится в наших авторах, это то, что они помнят только о фашистах, о прошлом, профессионально увиливая о сегодняшней бойне, где гибнут сотни тысяч человек, в том числе и наших бывших казахстанцев.Боясь дать свою оценку происходящему сегодня.Почему, тов. Бондаренко, призывая забыть прошлое, не хочет видеть того, что творится у него под боком?Поддерживает ли он сегодняшний фашизм, сегодняшнюю войну между нашими двумя братскими народами или он против нее?