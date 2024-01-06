Случайно на просторах интернета нашёл - это когда не кажется! //Количество абонентов казахстанского сервиса спутникового ТВ Otau TV выросло до 1,36 млн Количество подключенных к сервису спутникового телевидения Otau TV домохозяйств достигло 1,36 млн.// даные на 2018-ый год.
а ты случайно не нашел на просторах интернета что это отау тв, при подключении пакета состоящего только из казахстанских каналов, вообще бесплатно. выяснить о поведать нам сколько из тех 1.36 млн домохозяйств подключенных к отау тв пользуются этим бесплатным пакетом оставлю возможность тебе. раз уж ты решил поиграться в циферки.
Предлагаю всё же на "вы", хотя вы и значительно моложе меня. Да и суть не в том, что по чём. А в том, что и мне может показаться, что всё таки есть пользователи Отау ТВ среди форумчан. А дальше вы сами играйте.
Предлагаю компромисс - запустить в Казахстане пакет русскоязычных украинских каналов, и все будут в плюсе. Недружественно настроенные к северному соседу казахстанцы избавятся от ненавистной пропаганды (перестанут смотреть Карусель ТВ ). Украина докажет, что не избавлялась от русского языка. Русскоговорящие казахстанцы получат топовый контент на родном языке. Кто за?
в бытность когда телевизионный сигнал ещё передавался через антенну (хотя уже были и кабельное тв и спутнковые самые различные, начиная от халявного "ямала" заканчивая тем же нтв+) я вполне себе находил чего глянуть и на тех 4-х каналах, замечу, казахстанских. тот же самый отау тв изначально подразумевает наличие казахстанских каналов и ради этого и покупается. рискну предположить что покупается в основном людьми живущими в сельской местности. людьми, в большинстве своем, которым ваш великорусский национализм на абсолютно пустом месте не уперся ни в одно место.
maxsaf: Ну как бы логично - компания то алматинская
Страшно далеки Вы от народа. прямо как декабристы! Кампания общеказахстанская, юридический адрес в Алматы. Создана государством для спутникового вещания казахстанских каналов. У кого в телевизоре есть какой то там DVB (можно прикупить отдельно) можно казахстанские каналы смотреть бесплатно.
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