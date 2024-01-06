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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 23:03
#14941
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Цитата:
saba:
Мне кажется, что из пользователей форума Отау тв не смотрит никто.

Ну как бы логично - компания то алматинская. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 23:05
#14942
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Цитата:
saba:
Если бы подобным образом он бы отзывался о политике соседнего государства

То есть вы признаете, что тема с отключением русскоязычных каналов это все таки политика, а не сугубо экономический вопрос? ;-) :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 23:08
#14943
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Цитата:
saba:
Что то культура "стукачества" плохо у нас развивается(

Если я правильно понял - вам хочется на меня настучать, но вы не знаете, за что, иначе уже бы сделали это :lol: или просто не знаете - куда настучать? Или хотите, чтобы за вас это сделал кто-то? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 23:11
#14944
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Цитата:
saba:
Честно говоря не знаю из за чего сыр бор.

Из-за отключения русскоязычных каналов как малюсенького шага отдаления от северного соседа, который тем не менее там заметили.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2866
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 23:17
#14945
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Случайно на просторах интернета нашёл - это когда не кажется! :lol:
//Количество абонентов казахстанского сервиса спутникового ТВ Otau TV выросло до 1,36 млн Количество подключенных к сервису спутникового телевидения Otau TV домохозяйств достигло 1,36 млн.//
даные на 2018-ый год.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
398
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 23:48
#14946
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Цитата:
Эл-починно:
Случайно на просторах интернета нашёл

а ты случайно не нашел на просторах интернета что это отау тв, при подключении пакета состоящего только из казахстанских каналов, вообще бесплатно. выяснить о поведать нам сколько из тех 1.36 млн домохозяйств подключенных к отау тв пользуются этим бесплатным пакетом оставлю возможность тебе. раз уж ты решил поиграться в циферки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2866
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 23:55
#14947
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Цитата:
Карачун:
а ты случайно не нашел на просторах

Предлагаю всё же на "вы", хотя вы и значительно моложе меня. Да и суть не в том, что по чём. А в том, что и мне может показаться, что всё таки есть пользователи Отау ТВ среди форумчан. А дальше вы сами играйте.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 00:02
#14948
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Цитата:
Карачун:
при подключении пакета состоящего только из казахстанских каналов, вообще бесплатно.

У Казахтелеком а на мегалайне (не безлимитном) казнет не тарифицировался. Интересно, насколько была популярна услуга "Только Казнет".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21358
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 00:08
#14949
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Предлагаю компромисс - запустить в Казахстане пакет русскоязычных украинских каналов, и все будут в плюсе. Недружественно настроенные к северному соседу казахстанцы избавятся от ненавистной пропаганды (перестанут смотреть Карусель ТВ :lol: ). Украина докажет, что не избавлялась от русского языка. Русскоговорящие казахстанцы получат топовый контент на родном языке. Кто за? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.01.2024 - 00:10]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2866
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 00:15
#14950
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Цитата:
maxsaf:
Кто за?

Если честно, мне лично до лампочки, кто и что там транслирует и кто и что там смотрит. Злые и кусачие какие то некоторые стали. 8-) :lol:
Я вот ни тех ни других не смотрю и спокойно живу. :-P
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
398
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 07:58
#14951
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Цитата:
Эл-починно:
Если честно, мне лично до лампочки, кто и что там транслирует

ну а к чему тогда были эти числа с п....дельным оттенком "...это когда не кажется"?
ту же самую информацию можно передать в более дружелюбном ключе, раз уж вы не хотели что вам стали "тыкать".
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
398
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 08:23
#14952
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Цитата:
maxsaf:
У Казахтелеком а на мегалайне

в бытность когда телевизионный сигнал ещё передавался через антенну (хотя уже были и кабельное тв и спутнковые самые различные, начиная от халявного "ямала" заканчивая тем же нтв+) я вполне себе находил чего глянуть и на тех 4-х каналах, замечу, казахстанских.
тот же самый отау тв изначально подразумевает наличие казахстанских каналов и ради этого и покупается. рискну предположить что покупается в основном людьми живущими в сельской местности. людьми, в большинстве своем, которым ваш великорусский национализм на абсолютно пустом месте не уперся ни в одно место.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3823
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 09:59
#14953
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Всех православных с Рождеством Христовым! Счастья, здоровья, всех благ!

[Исправлено: saba, 07.01.2024 - 10:00]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3823
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 10:04
#14954
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Цитата:
maxsaf:
Ну как бы логично - компания то алматинская

Страшно далеки Вы от народа. прямо как декабристы! Кампания общеказахстанская, юридический адрес в Алматы. Создана государством для спутникового вещания казахстанских каналов. У кого в телевизоре есть какой то там DVB (можно прикупить отдельно) можно казахстанские каналы смотреть бесплатно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3823
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.01.24 - 10:06
#14955
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Цитата:
Эл-починно:
что всё таки есть пользователи Отау ТВ среди форумчан.

Формально я тоже пользователь Отау, так как в телевизоре есть эта самая DVB,этого самого бесплатного пакета.
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