Отправлено: - 07:58

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Если честно, мне лично до лампочки, кто и что там транслирует

Цитата:ну а к чему тогда были эти числа с п....дельным оттенком "...это когда не кажется"?ту же самую информацию можно передать в более дружелюбном ключе, раз уж вы не хотели что вам стали "тыкать".