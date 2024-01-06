Отправлено: - 23:55

Карачун:

а ты случайно не нашел на просторах

Цитата:Предлагаю всё же на "вы", хотя вы и значительно моложе меня. Да и суть не в том, что по чём. А в том, что и мне может показаться, что всё таки есть пользователи Отау ТВ среди форумчан. А дальше вы сами играйте.