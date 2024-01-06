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Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48333
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 10:41
Предвидя шквал негодующих отзывов зоозащитников, сразу скажу, что собак я люблю и знаю, что зачастую собака в дружбе надёжнее человека. Но собака всё-таки животное и её поведение непредсказуемо.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9666
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 10:41
Бродячие собаки действительно проблема,мало того что они растаскивают и разрывают пакеты с помойки,так ещё и сидят возле магазина и пугают детей и взрослых,звонил участковому он сказал что по новому закону отстреливать нельзя и ничем помочь не может.
Вот такие вот законы.
Вот такие вот законы.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3818
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 10:48
А разве уже не чипируют домашних животных? И там по моему предусмотрена административная ответственность хозяев. Поправьте если ошибаюсь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1098
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 11:42
Каша какая-то...
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 12:57
Цитата: "Только отлов бродячих собак наведёт порядок в этом вопросе. Никакие приюты тут не помогут." Вот бы где активистам надо поднимать вопрос ! Не грех бы потребовать проведение референдума по защите прав ЧЕЛОВЕКА ! А то горластые крикуны вбрасывают какую-либо чепуху,и складывается мнение, что это голос народа,а чиновники начинают прогибаться и дописывать такие законы, которые и нашим, и вашим, а толку -0! Не должно быть на улице бездомных собак, город - не их естественная среда обитания.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3218
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 13:33
Цитата:
раскроши несколько сигарет возле магаза. Можно ещё перца красного молотого добавить. И проблема решена.
Добринцофф:
так ещё и сидят возле магазина и пугают детей и взрослых,
так ещё и сидят возле магазина и пугают детей и взрослых,
раскроши несколько сигарет возле магаза. Можно ещё перца красного молотого добавить. И проблема решена.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3298
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 14:03
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6574
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 14:28
звонил участковому он сказал что по новому закону отстреливать нельзя и ничем
Они заняты пополнением бюджета,ищут кого-нибудь на штраф развести,видимо их начальство долбит упреками, обзывает дармоедами и бездельниками, почему деньги в бюджет не пополняют
Они заняты пополнением бюджета,ищут кого-нибудь на штраф развести,видимо их начальство долбит упреками, обзывает дармоедами и бездельниками, почему деньги в бюджет не пополняют
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 18
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 14:51
Честно говоря я за решение проблемы радикальным образом. Жизнь человека, особенно маленького важнее. Надо на местном уровне дать полномочии полиции отстреливать больших собак и мелких агрессивных. У полиции есть камеры нагрудные, если нет, то фиксирует на мобильный, что собака без намордника и поводка, тем паче беспризорная, достал табельное и пристрелил. За пару месяцев проблема собачьей агрессии будет решена.
Я помню еле отогнал большую овчарку от девочки, которую она завалила и гавкала над ней. Хозяева открыли дверь и выпустили собаку, а сами еще не вышли. Девочка натерпелась и была испугана. Потом с подъезда вышла хозяйка, и заявляет сакральное "она не кусается".И это средь бела дня. Ну что оставалось, обматерил её и пошел дальше.
Хозяева с бойцовыми "собачками" и без ошейников и намордников сильно напрягают. Идешь и не знаешь, что у неё в голове. Потому что у таких собак нет выхода агрессии, хозяевам некогда этим заниматься, они их заводят, чтобы потешить собственное эго или спрятать свой страх перед другими людьми. То, что у таких собак может "крышу сорвать" , они мало задумываются.
Я помню еле отогнал большую овчарку от девочки, которую она завалила и гавкала над ней. Хозяева открыли дверь и выпустили собаку, а сами еще не вышли. Девочка натерпелась и была испугана. Потом с подъезда вышла хозяйка, и заявляет сакральное "она не кусается".И это средь бела дня. Ну что оставалось, обматерил её и пошел дальше.
Хозяева с бойцовыми "собачками" и без ошейников и намордников сильно напрягают. Идешь и не знаешь, что у неё в голове. Потому что у таких собак нет выхода агрессии, хозяевам некогда этим заниматься, они их заводят, чтобы потешить собственное эго или спрятать свой страх перед другими людьми. То, что у таких собак может "крышу сорвать" , они мало задумываются.
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 15:59
Цитата:
Квинтэссенция глупости в одном посте,удивительно)))) Кто Вы по образованию, кинолог?)))) Или менеджер по продажам?) Или так, диванный критик и теоретик
[Исправлено: Домовенок, 06.01.2024 - 17:04]
Честно говоря я за решение проблемы радикальным образом. Жизнь человека, особенно маленького важнее. Надо на местном уровне дать полномочии полиции отстреливать больших собак и мелких агрессивных. У полиции есть камеры нагрудные, если нет, то фиксирует на мобильный, что собака без намордника и поводка, тем паче беспризорная, достал табельное и пристрелил. За пару месяцев проблема собачьей агрессии будет решена. Я помню еле отогнал большую овчарку от девочки, которую она завалила и гавкала над ней. Хозяева открыли дверь и выпустили собаку, а сами еще не вышли. Девочка натерпелась и была испугана. Потом с подъезда вышла хозяйка, и заявляет сакральное "она не кусается".И это средь бела дня. Ну что оставалось, обматерил её и пошел дальше. Хозяева с бойцовыми "собачками" и без ошейников и намордников сильно напрягают. Идешь и не знаешь, что у неё в голове. Потому что у таких собак нет выхода агрессии, хозяевам некогда этим заниматься, они их заводят, чтобы потешить собственное эго или спрятать свой страх перед другими людьми. То, что у таких собак может "крышу сорвать" , они мало задумываются.
Квинтэссенция глупости в одном посте,удивительно)))) Кто Вы по образованию, кинолог?)))) Или менеджер по продажам?) Или так, диванный критик и теоретик
[Исправлено: Домовенок, 06.01.2024 - 17:04]
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 18
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 18:20
Работаю на вредном производстве, по совместительству диванный критик теоретик.
Re: Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 19:56
Цитата:
Не будет ли любезен уважаемый джин привести пример глупости в этом тексте ? И вторая просьба - поскольку к слову "квинтэссенция " в русском языке в качестве синонимов чаще всего используются слова : главное, конец, смысл, душа, сила , то которое из них вы подразумевали ? И третье - обязательно ли быть кинологом, чтобы иметь право пожаловаться на кусачих собак ?
Змея Подколодная:
Квинтэссенция глупости в одном посте,удивительно)))) Кто Вы по образованию, кинолог
Квинтэссенция глупости в одном посте,удивительно)))) Кто Вы по образованию, кинолог
Не будет ли любезен уважаемый джин привести пример глупости в этом тексте ? И вторая просьба - поскольку к слову "квинтэссенция " в русском языке в качестве синонимов чаще всего используются слова : главное, конец, смысл, душа, сила , то которое из них вы подразумевали ? И третье - обязательно ли быть кинологом, чтобы иметь право пожаловаться на кусачих собак ?
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 21:45
Цитата:
Шире мыслите.
Цитата:
Весь текст.
Цитата:
А как же тонкая душевная организация маленьких детишек? Мимо проходящих прохожих?))) Все такие пугливые, собачку испугались, а дядю ,стреляющего из пистолета не боитесь))) При этом крича из каждого утюга о недоверии к полиции)))) Сегодня собачка, завтра вы без намордника будете)))
Цитата:
Каждая душещипательная история про злого зверя начинается с овчарки))) Везде фигурируют именно овчарки. Фантазии на большее у людей не хватает. Театр бабы Фисы. Каждый, кто за отстрел животных, вещает эту сказку в разных ее вариациях, каждый был покусан неизменно овчаркой или видел как))) у овчарки были огромные зубы, клыки)))) и этими клыками она разрывала человеческую плоть))))
Цитата:
Нет бойцовских собак. Нетууууу. Есть питы, були и так далее. Как всегда про них. Так вот, неуважаемые диванные эксперты , если эта собака натаскана на бои собачьи (которые запрещены, кстати), то на человека эта собака не ориентирована. Ей на вас по фик.
Цитата:
Я вот иду и не знаю что у вас в голове. Если передо мной будет стоять выбор: пройти через свору собак или толпу людей, выберу первое, без колебаний. Предвкушая комментарии, на всякого рода ссылки, как собака растерзала прямо на глазах у ошалевших прохожих человека, дам кучу ссылок, где гомо сапиенс нападает на прохожих безо всяких причин с ножом. либо убивает подобного себе. И, о, такого не может быть, пускает человечинку на фарш и делает вкусные пельмешки))) Ни одно животное еще из человека пельменей не налепило))) Это аллегория конечно))
Цитата:
Какой агрессии? У собак нет агрессии. А вот у людей есть. А у бродячих собак, как правило, битых не раз человеком, есть самозащита. Вы хлеба кусок ей киньте, а не кобуру с Макаровым расчехляйте.
Цитата:
Это сейчас шу-шуть психолог заговорил внутри заводского рабочего?))) То есть, те люди, у которых есть собаки, эмоционально нестабильны? или психически, таки? уточните, доктор)))
Цитата:
Я читаю новости и ужасаюсь, как рвет крышу у людей. У собак это случается крайне редко и при одном обязательном условии, неадекватный хозяин. Ну крыша уехала у него, собака тут ни при чем)
Кстати, у меня собака 70 кг, нифигассе у меня эго))))))
Квинтэссенция (в переносном значении) — самое главное, самое важное, наиболее существенное, основная сущность, самая тонкая и чистая сущность, концентрированный экстракт.
Шире мыслите.
Цитата:
привести пример глупости в этом тексте ?
Весь текст.
Цитата:
достал табельное и пристрелил
А как же тонкая душевная организация маленьких детишек? Мимо проходящих прохожих?))) Все такие пугливые, собачку испугались, а дядю ,стреляющего из пистолета не боитесь))) При этом крича из каждого утюга о недоверии к полиции)))) Сегодня собачка, завтра вы без намордника будете)))
Цитата:
еле отогнал большую овчарку от девочки
Каждая душещипательная история про злого зверя начинается с овчарки))) Везде фигурируют именно овчарки. Фантазии на большее у людей не хватает. Театр бабы Фисы. Каждый, кто за отстрел животных, вещает эту сказку в разных ее вариациях, каждый был покусан неизменно овчаркой или видел как))) у овчарки были огромные зубы, клыки)))) и этими клыками она разрывала человеческую плоть))))
Цитата:
бойцовыми "собачками"
Нет бойцовских собак. Нетууууу. Есть питы, були и так далее. Как всегда про них. Так вот, неуважаемые диванные эксперты , если эта собака натаскана на бои собачьи (которые запрещены, кстати), то на человека эта собака не ориентирована. Ей на вас по фик.
Цитата:
Идешь и не знаешь, что у неё в голове
Я вот иду и не знаю что у вас в голове. Если передо мной будет стоять выбор: пройти через свору собак или толпу людей, выберу первое, без колебаний. Предвкушая комментарии, на всякого рода ссылки, как собака растерзала прямо на глазах у ошалевших прохожих человека, дам кучу ссылок, где гомо сапиенс нападает на прохожих безо всяких причин с ножом. либо убивает подобного себе. И, о, такого не может быть, пускает человечинку на фарш и делает вкусные пельмешки))) Ни одно животное еще из человека пельменей не налепило))) Это аллегория конечно))
Цитата:
Потому что у таких собак нет выхода агрессии
Какой агрессии? У собак нет агрессии. А вот у людей есть. А у бродячих собак, как правило, битых не раз человеком, есть самозащита. Вы хлеба кусок ей киньте, а не кобуру с Макаровым расчехляйте.
Цитата:
они их заводят, чтобы потешить собственное эго или спрятать свой страх перед другими людьми
Это сейчас шу-шуть психолог заговорил внутри заводского рабочего?))) То есть, те люди, у которых есть собаки, эмоционально нестабильны? или психически, таки? уточните, доктор)))
Цитата:
То, что у таких собак может "крышу сорвать" , они мало задумываются
Я читаю новости и ужасаюсь, как рвет крышу у людей. У собак это случается крайне редко и при одном обязательном условии, неадекватный хозяин. Ну крыша уехала у него, собака тут ни при чем)
Кстати, у меня собака 70 кг, нифигассе у меня эго))))))
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 21:54
Цитата:
[Исправлено: Филипповна, 06.01.2024 - 21:55]
Змея Подколодная:Да зачем подсказывать, по стилю ваших высказываний уже понятно, что собачка по вам ещё малэсэнька
нифигассе у меня эго
нифигассе у меня эго
[Исправлено: Филипповна, 06.01.2024 - 21:55]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2863
Николай ВОРОНИН: Собака не всегда друг человека
Отправлено: 06.01.24 - 21:58
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