Re: Как наказали водителя за умышленный наезд на полицейского в...

Отправлено: - 19:39

" суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого - ... наличие у него пятерых малолетних детей" Опаньки ! И тут вдруг зима ! Нарушитель до этого поди не знал, что у него 5 детей и их надо кормить, поэтому закон надо бы соблюдать, или нет? Если ему было пофик на своих детишек, почему суд должен это учитывать?