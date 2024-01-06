Отправлено: - 21:45

Квинтэссенция (в переносном значении) — самое главное, самое важное, наиболее существенное, основная сущность, самая тонкая и чистая сущность, концентрированный экстракт.

привести пример глупости в этом тексте ?

достал табельное и пристрелил

еле отогнал большую овчарку от девочки

бойцовыми "собачками"

Идешь и не знаешь, что у неё в голове

Потому что у таких собак нет выхода агрессии

они их заводят, чтобы потешить собственное эго или спрятать свой страх перед другими людьми

То, что у таких собак может "крышу сорвать" , они мало задумываются

Цитата:Шире мыслите.Цитата:Весь текст.Цитата:А как же тонкая душевная организация маленьких детишек? Мимо проходящих прохожих?))) Все такие пугливые, собачку испугались, а дядю ,стреляющего из пистолета не боитесь))) При этом крича из каждого утюга о недоверии к полиции)))) Сегодня собачка, завтра вы без намордника будете)))Цитата:Каждая душещипательная история про злого зверя начинается с овчарки))) Везде фигурируют именно овчарки. Фантазии на большее у людей не хватает. Театр бабы Фисы. Каждый, кто за отстрел животных, вещает эту сказку в разных ее вариациях, каждый был покусан неизменно овчаркой или видел как))) у овчарки были огромные зубы, клыки)))) и этими клыками она разрывала человеческую плоть))))Цитата:Нет бойцовских собак. Нетууууу. Есть питы, були и так далее. Как всегда про них. Так вот, неуважаемые диванные эксперты , если эта собака натаскана на бои собачьи (которые запрещены, кстати), то на человека эта собака не ориентирована. Ей на вас по фик.Цитата:Я вот иду и не знаю что у вас в голове. Если передо мной будет стоять выбор: пройти через свору собак или толпу людей, выберу первое, без колебаний. Предвкушая комментарии, на всякого рода ссылки, как собака растерзала прямо на глазах у ошалевших прохожих человека, дам кучу ссылок, где гомо сапиенс нападает на прохожих безо всяких причин с ножом. либо убивает подобного себе. И, о, такого не может быть, пускает человечинку на фарш и делает вкусные пельмешки))) Ни одно животное еще из человека пельменей не налепило))) Это аллегория конечно))Цитата:Какой агрессии? У собак нет агрессии. А вот у людей есть. А у бродячих собак, как правило, битых не раз человеком, есть самозащита. Вы хлеба кусок ей киньте, а не кобуру с Макаровым расчехляйте.Цитата:Это сейчас шу-шуть психолог заговорил внутри заводского рабочего?))) То есть, те люди, у которых есть собаки, эмоционально нестабильны? или психически, таки? уточните, доктор)))Цитата:Я читаю новости и ужасаюсь, как рвет крышу у людей. У собак это случается крайне редко и при одном обязательном условии, неадекватный хозяин. Ну крыша уехала у него, собака тут ни при чем)Кстати, у меня собака 70 кг, нифигассе у меня эго))))))