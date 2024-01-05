Re: Посетить квартиры, владельцы которых жаловались на недогрев,...

Отправлено: - 19:48

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Потому я, так и живу. Делаю салат под шубой, живу только исходя из знаний, которые мне достались в советскую эпоху. Да, я как и они, старые коммуняки. Что не так? Я что, должен жить по Канадски как то? Или ты? Ты тоже старый советский человек, который боготворит таких же советских людей, как Киселев, Соловьев или Путин, так же подхватываешь их слова и выдаешь это за правду....



.....я тебе про Ивана ты мне про барана ....имена и фамилии назави наших с советским образованием кто они? Зачем мне иноземные прапагандисты ты опять этим местом крутишь отвечай на свои высказывания.