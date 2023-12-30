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120 оттенков стыда
120 оттенков стыда
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48333
120 оттенков стыда
Отправлено: 30.12.23 - 11:10
120 маршрут напрашивался. И он появился. Очень удобно для людей. Во-первых стабильность, во-вторых он еще едет по городу. Приятная экономия средств для многих. Утром люди едут в Костанай из Рудного, кто на работу, кто на учебу, кто по делам. Вечером люди едут обратно в Рудный. Вот эти два периода автобусы едут битком набитые.
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m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 18
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 06.01.24 - 15:16
Что касается молодежи поколения Z, "облико морале" там не сильно прижилось. Западная система ценностей. Всё как мы хотели.
Есть еще один вид пассажиров, как выше заметили, тоже очень интересных.
"Яжематери" или "яжебабушки". Что первые, что вторые сажают чадо на сиденье рядом с собой при переполненном автобусе. Ладно "яжебабушки", с хрупкими костями, но "яжематери" или "яжеотцы"(такие тоже катаются на 120), могли бы взять и посадить ребенка на колени и освободить место. Тем более, этот ребенок едет бесплатно. Если ребенок устал сидеть на коленях, может немного постоять и потом снова сесть.
"Яжематери" уступающие место своему чаду и сами стоящие, не поддаются никакой классификации. В будущем это вымирающий вид, так как чадо, даже вырастая, не будет испытывать благодарности, а будет принимать уступки родителей как должное. Зря родители заблуждаются, не будет благодарности.
Есть еще один вид пассажиров, как выше заметили, тоже очень интересных.
"Яжематери" или "яжебабушки". Что первые, что вторые сажают чадо на сиденье рядом с собой при переполненном автобусе. Ладно "яжебабушки", с хрупкими костями, но "яжематери" или "яжеотцы"(такие тоже катаются на 120), могли бы взять и посадить ребенка на колени и освободить место. Тем более, этот ребенок едет бесплатно. Если ребенок устал сидеть на коленях, может немного постоять и потом снова сесть.
"Яжематери" уступающие место своему чаду и сами стоящие, не поддаются никакой классификации. В будущем это вымирающий вид, так как чадо, даже вырастая, не будет испытывать благодарности, а будет принимать уступки родителей как должное. Зря родители заблуждаются, не будет благодарности.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1694
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 06.01.24 - 16:33
Цитата:
А как же уступить место женщине, независимо от возраста? Мужчина остается мужчиной в любом возрасте или 4 года до пенсии ломают " мужской хребет"?))) А, Конституция же всех в правах уравняла)))
Цитата:
Ну да, страна батыров ваяет законы, прикрываясь дискриминацией женщин. А тут такая мелочь, постоит в автобусе, не поломается))) Батыры посидят, они же устали))
но потом я вспоминаю, что уже сам старый, четыре года до пенсии, поэтому сижу дальше.
А как же уступить место женщине, независимо от возраста? Мужчина остается мужчиной в любом возрасте или 4 года до пенсии ломают " мужской хребет"?))) А, Конституция же всех в правах уравняла)))
Цитата:
В результате Поправок в Трудовом кодексе Республики Казахстан больше не упоминаются “запрещенные профессии”, то есть это означает: отмену списка запрещенных для женщин профессий (соответствующие слова исключены из подпункта 27 ст.16; при этом в статье осталось упоминание предельных нормы подъема и перемещения вручную тяжестей женщинами); отмену запрета на заключение трудового договора и трудоустройства женщин по профессиям, которые ранее были недоступны для женщин (исключен подпункт 4 п.2 ст.26 – запрет трудоустройства “на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда из списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин”).
Ну да, страна батыров ваяет законы, прикрываясь дискриминацией женщин. А тут такая мелочь, постоит в автобусе, не поломается))) Батыры посидят, они же устали))
m
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 18
Re: 120 оттенков стыда
Отправлено: 06.01.24 - 18:39
Я уже старый батыр. По молодости всегда уступал - образование и воспитание было другим. Но, каюсь, уступил несколько раз место женщинам моложе себя. А потом завязал с донкихотством, положил на антресоли.
После 12 часовой смены на ногах, с операцией несколько лет назад на колене, стоять на ногах в автобусе больше часа, увольте. Когда уступал, оглядывал автобус, видел молодые лица, корил себя.
Один случай показательный. Заходит на КЖБИ, через переднюю дверь, компания из 3 человек, мужичок и с ним бабка с дедом, слегка употребившие "на дорожку". Мужичок цепким взглядом охватывает салон, видит меня, сидевшего посередине и ко мне...
- Братишка уступи место апашке и агашке.
Я ему в ответ
- Я тебе не братишка, постарше тебя буду. Вон впереди молодежь сидит. Их поднимай.
- Они спят
- Ну разбуди.
Мужичок помялся немного и начал будить молодых. Ну совсем юные ребята сидели впереди меня. Разбудил, те нехотя встали. А мужичок всю дорогу буравил меня недовольным взглядом. Но мне параллельно.
п.с. Беременным и старушкам уступаю всегда...
После 12 часовой смены на ногах, с операцией несколько лет назад на колене, стоять на ногах в автобусе больше часа, увольте. Когда уступал, оглядывал автобус, видел молодые лица, корил себя.
Один случай показательный. Заходит на КЖБИ, через переднюю дверь, компания из 3 человек, мужичок и с ним бабка с дедом, слегка употребившие "на дорожку". Мужичок цепким взглядом охватывает салон, видит меня, сидевшего посередине и ко мне...
- Братишка уступи место апашке и агашке.
Я ему в ответ
- Я тебе не братишка, постарше тебя буду. Вон впереди молодежь сидит. Их поднимай.
- Они спят
- Ну разбуди.
Мужичок помялся немного и начал будить молодых. Ну совсем юные ребята сидели впереди меня. Разбудил, те нехотя встали. А мужичок всю дорогу буравил меня недовольным взглядом. Но мне параллельно.
п.с. Беременным и старушкам уступаю всегда...
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