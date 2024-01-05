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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 01:08
#14926
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Цитата:
Карачун:
но хочется же чтобы был умысел!? верно!? а знаете отчего сие? а оттого что нахрен никому не нужны и не интересны. чтобы как-то выцыганить хоть малую толику внимания, даже эфемерного, существующего лишь в собственной голове, придумывается на ровном месте "СХЕМА ЗЛОНАМЕРЕННАЯ".

Так казахстанская же сторона как раз и заявляет об умысле. Российская же сторона умысла не видит, считает это обычными финансовыми проблемами. Кому верить?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 01:09
#14927
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Цитата:
Карачун:
а пока что со своими претензиями можете обратиться во

Да какие претензии, просто новость обсуждаем ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
394
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 07:07
#14928
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отдохните, посмотрите панчина
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4790
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 09:37
#14929
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Цитата:
maxsaf:
Ну так а чё тогда меня упрекаете, что я прижучить пытаюсь? Или все таки я нашел его, то самое? Россия понимает, когда и в какой момент упустила Украину. Наверняка там провели работу над ошибками, чтобы такого не случилось с Казахстаном. Наверняка там и план действий какой-то есть. И уж точно отключение российских каналов в тот план не входит, а значит последует реакция, по-любому. Какая - я не знаю, видно будет...


Неоднократно ранее обсуждали, помнится в начале СВО вы и другие сказочные патриоты, кидали вверх в воздух свои чепчики или что там в Канаде носят и радовались, мол разберутся с украинцами в кратчайшие сроки. Однако прокололись, уже почти два года идёт война и не скоро закончится. Тем более, скоро скорее всего дадут дальнобойные ракеты и снимут ограничения по их применению по территории России, как вы говорите видно будет, будем наблюдать.

Отмечаете, якобы наверняка есть план действий?! Гопническое рассуждение, ранее отмечал поуехавщим, что письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром. Ниже процитирую также в 2017-2018 годах отмечал, про снижение количества носителей русского языка с 260 миллионов до 130 миллионов человек.

Kairat stayer: Согласен, национальности не надо впутывать, при этом обсуждение языкового вопроса было актуальным всегда. Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21352
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.01.24 - 11:57
#14930
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Цитата:
Kairat stayer:
отмечал, про снижение количества носителей русского языка с 260 миллионов до 130 миллионов человек.

Уйдут русскоязычные каналы из Казахстана - и станет 100 миллионов вместо 130-ти. ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 09:47
#14931
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Цитата:
maxsaf:
федеральные

У нас унитарное государство, федеральных не может быть априори. Российские федеральные каналы транслируются исключительно на коммерческой основе, примерно так же как Дискавери или у меня есть Евроньюс,CNN,BBC и т.д.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 09:59
#14932
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Честно говоря не знаю из за чего сыр бор. Мне кажется, что из пользователей форума Отау тв не смотрит никто. Те же Кабельные сети Костаная или как у меня Билайн тв гораздо привлекательнее, а есть ещё куча разных провайдеров, если захотеть наверное можно даже канадское тв найти в Казахстане
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 10:34
#14933
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Цитата:
maxsaf:

На примере Максафа я вот лично вижу,что у нас достаточно демократичное государство во всяком случае в области права слова. Если бы подобным образом он бы отзывался о политике соседнего государства, то г-д Бородин, Мизулина, Яровая или Хинштейн давно бы его отследили и как минимум объявили бы очернителем государства и запретили бы въезд пожизненно. А может мы просто отсталые? У нас нет подобных структур чтобы отслеживать всё и вся в интернете. Где то там в каком то Порхове на дискотеке поставили Верку Сердючку и бдительные горожане сразу настучали. А у нас многие ходят в спортивной одежде с надписью RUSSIA, каких только флагов в машинах с казахстанским номерами не увидишь от российского триколора до турецкого флага. Что то культура "стукачества" плохо у нас развивается(ЛГБТ флагов вот не видел ни разу, пока)

[Исправлено: saba, 06.01.2024 - 10:37]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9261
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 17:21
#14934
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----Как все таки тяжело общаться с неадекватными людьми :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9261
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 17:54
#14935
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 18:09
#14936
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Цитата:
у нас многие ходят в спортивной одежде с надписью RUSSIA, каких только флагов в машинах с казахстанским номерами не увидишь от российского триколора до турецкого флага.


А что одежда с надписями Россия и российские флаги у нас запрещены законодательно? В моей машине российский триколор был, есть и будет. Вещи, включая кепки с российским флагом и так далее. И мне индифферентно, нравится это кому то или нет. Запрещайте на законодательном уровне.

Кстати, один из наших блогеров делал эксперимент, когда ему написали, что в кепке с надписью Россия он не пройдет и трех шагов. Так вот, ходил он в этой кепке по ТРЦ, центру города и ничего, жив и здоров.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3818
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 18:14
#14937
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Цитата:
Змея Подколодная:
И мне индифферентно,

Так я про то и говорю, если Вы внимательно прочитали, что со свободой самовыражения в Казахстане всё в порядке. Вы же как обычно выбрали то, что Вам нравится или не нравится и прореагировали, тем самым исказив смысл моего комментария.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1694
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.01.24 - 18:34
#14938
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Цитата:
если Вы внимательно прочитали


Внимательно.Цитата:
Что то культура "стукачества" плохо у нас развивается


А на что стучать тогда? Кто и что нарушил?
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